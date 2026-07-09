Ударили FPV-дроном: россияне убили последнюю жительницу села в Харьковской области

57-летняя жительница села Токаревка Вторая по имени Любовь погибла накануне вечером от рук российских оккупантов.

После 18:00 вражеский FPV-дрон попал по ней, когда она шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой. Погибшая была последней жительницей села Токаревка Вторая Дергачевской общины, рассказал глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

С мнгочисленными осколочными ранениями ее доставмили в районную больницу. Несмотря на все усилия медиков, она сконачала от полученных травм.

Женщина работала в Дергачевской центральной больнице. Теперь в Токаревке Второй, которая расположена в 10-километровой приграничной зоне, не осталось ни одного жителя.

В Токаревке Второй до войны жили несколько десятков людей

Задоренко выразил соболезнования родным и близким погибшей, а такдже напомнил жителям старостинских округов о необходимости эвакуироваться из опасных зон.

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В комментариях под публикацией те, кто знал покойную, пишут, что она была очень добрым и светлым человеком.

Согласно данным из открытых источников, Токаревка Вторая — очень маленькое село. До войны в нем проживало примерно 34 человека. Сейчас оно превратилось в очередной населенный пункт-призрак.

Женщина стала не единственной жертвой преступного сафари российских оккупантов в Харьковской области. В тот же день после 15 часов дня ВС РФ попали FPV-дроном по 43-летней жительнице Казачьей Лопани на территории Слатиного. От многочисленных осколочных ранений она скончалась в машине скорой помощи.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новая "полоса безопасности" пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Напомним, РФ усиливает атаки FPV-дронами по Харькову.