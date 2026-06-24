РФ усиливает атаки FPV-дронами по Харькову: какие районы в опасности

В последние недели на кольцевой дороге около Харькова фиксировались атаки вражеских FPV-дронов по гражданскому транспорту и фурам, однако в последнее время они имеют место и в самом областном центре.

Тенденция россиян по применению FPV-дронов по Харькову усиливается, рассказала в эфире "Суспільне" спикер областной прокуратуры Валерия Чирина.

"Есть задокументированные случаи в нескольких районах города – в Шевченковском, Киевском, в Индустриальном был обнаружен FPV-дрон с боевой частью. Было несколько попаданий в многоквартирные дома в Шевченковском районе. Было попадание в окрестностях города FPV-дрона в авто".

Чирина подчеркнула, что оператор беспилотника видит, куда тот попадет.

"У него в карте сохранены определенные изображения, строения, люди. Он понимает, что будет атаковать. Все эти факты квалифицируются по статье 438 УКУ. Вообще, все факты преступлений россиян квалифицируются по этой статье", — уточнила она.

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Для ударов по городу и области ВС РФ используют реактивніе беспилотники "Герань-3", ударніе дроні "Шахед" ("Герань-2"), а также "Молнии".

В конце прошлой недели враг снова начал терроризировать Харьков управляемыми авиабомбами. В частноти, их использовали 19 июня для удара по Холодногорскому району.

Кроме дронов и КАБов, россияне применяют и другие виды вооружений для террора мирного населения.

"Было недавно попадание баллистических ракет по региону. Тенденция идет к росту и применению разных видов вооружения", — констатируют в прокуратуре.

В феврале украинские военные зафиксировали первый дрон на оптоволокне, который долетел до северных окраин Харькова. Тогда советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сказал, что это реальные угрозы, с которыми "нам придется что-то технологически решать".

Напомним, в мае прошлого года Россия впервые атаковала Харьков FPV-дроном с боевой частью на основе ручного противотанкового гранатомета. Также враг ударил по фуре на кольцевой дороге, убив водителя.