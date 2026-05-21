Россияне атаковали дроном фуру в Харьковском районе: водитель погиб (фото, видео)

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления на территории Украины, и утром 21 мая пополнили список еще одним убийством мирного жителя. Когда на место прибіли полицейские, ВС РФ ударили повторно.

ВС РФ атаковали беспилотником гражданский грузовой автомобиль на окружной дороге в Харьковском районе, сообщили в Харьковской областной военной администрации.

От удара фура перевернулась и загорелась, а водитель погиб.

Очевидцы публикуют в сети кадры горящего автомобиля, столб дыма от которого виден на много километров вокруг.

Спасатели потушили огонь, а позже пресс-служба регионального управления ГСЧС показала кадры последствий удара, на которых видно, что от авто практически ничего не осталось.

В комментарии "Cуспільне. Харків" руководитель патрульной полиции региона Виктор Левченко рассказал, что на месте утреннего попадания по грузовику на кольцевой дороге россияне нанесли еще два удара, которіе пришлись по автомобилям патрульной полиции . Одна машина сгорела дотла, другую удалось эвакуировать. Раненых среди полицейских нет.

После трагедии Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила о том, что из-за активности российских дронов на кольцевой трассе временно закрывается движение для всех транспортных средств на автомобильной дороге М-03 на участке км 491 — км 501 (от Экопарка до Липцовского перекрестка).

Буквально недавно постпред Украины при ООН Андрей Мельник озвучил военные преступления России, в том числе сафари на людей с помощью дронов, и призвал страны-члены ООН лишить РФ статуса постоянного члена организации.

