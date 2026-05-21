Росіяни атакували дроном фуру в Харківському районі: водій загинув (фото, відео)

Російські окупанти продовжують скоювати воєнні злочини на території України, і вранці 21 травня поповнили список ще одним убивством мирного жителя. Коли на місце прибіли поліцейські, ЗС РФ вдарили повторно.

ЗС РФ атакували безпілотником цивільний вантажний автомобіль на окружній дорозі в Харківському районі, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

Від удару фура перекинулася і загорілася, а водій загинув.

Очевидці публікують у мережі кадри палаючого автомобіля, стовп диму від якого видно на багато кілометрів навколо.

Рятувальники загасили вогонь, а пізніше прес-служба регіонального управління ДСНС показала кадри наслідків удару, на яких видно, що від авто практично нічого не залишилося.

У коментарі "Суспільне. Харків" керівник патрульної поліції регіону Віктор Левченко розповів, що на місці ранкового влучання по вантажівці на кільцевій дорозі росіяни завдали ще два удари, які припали на автомобілі патрульної поліції . Одна машина згоріла дотла, іншу вдалося евакуювати. Поранених серед поліцейських немає.

Після трагедії Служба оновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила про те, що через активність російських дронів на кільцевій трасі тимчасово закривають рух для всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі М-03 на ділянці км 491 — км 501 (від Екопарку до Липцівського перехрестя).

Буквально нещодавно постпред України при ООН Андрій Мельник озвучив військові злочини Росії, зокрема сафарі на людей за допомогою дронів, і закликав країни-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена організації.

Також повідомлялося, що на Харківщині ЗС РФ атакували електричку FPV-безпілотником. Загинула людина.