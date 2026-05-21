Постпред України відверто розповів в ООН про злочини РФ і вніс пропозицію (відео)

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник під час відкритих дебатів Радбезу із захисту цивільних збройних конфліктів закликав позбавити Росію в ООН статусу постійного члена Ради Безпеки через те, що вона робить в Україні.

Мельник заявив, що РФ вчиняє систематичні злочини проти цивільного населення України, які вирізняються жорстокістю, а насильство має постійний характер, передає "Укрінформ".

Посилаючись на дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, він повідомив, що в період із січня до квітня 2026 року кількість жертв серед цивільних зросла на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року і на 93% — порівняно з 2024-м.

"Перші чотири місяці цього року стали найбільш смертоносним періодом для українського цивільного населення за весь час", — наголосив дипломат.

Чиновник констатував, що, не зумівши домогтися успіхів на полі бою, Росія посилила терор мирного населення із застосуванням ракет і дронів, а також почала активно використовувати тактику подвійних ударів, повторно атакуючи вже уражені об'єкти, щоб убити медиків і рятувальників, які приїжджають на ліквідацію наслідків.

Він нагадав, як узимку РФ систематично била по енергетиці, щоб заморозити українців у період дуже холодної зими, а зараз російські військовослужбовці буквально влаштовують сафарі на людей, атакуючи дрона цивільні авто, машини швидкої допомоги, гуманітарний транспорт і просто людей, що йдуть вулицею. Особливо від цього страждають прифронтові регіони.

Комісія ООН з розслідування щодо України вже кваліфікувала цю практику РФ як злочини проти людяності.

Мельник згадав і про те, що Росія робить життя на окупованих територіях нестерпним, назвавши ситуацію катастрофічною:

"Свавільні затримання..., тортури і насильницькі зникнення стали головними інструментами незаконної окупаційної політики Москви".

Дипломат не оминув увагою і викрадення Росією українських дітей. Понад 20 тисяч неповнолітніх громадян України були незаконно депортовані або примусово переміщені Росією, і більшість із них піддають "індоктринації, мілітаризації та спробам стерти їхню українську ідентичність".

Український дипломат висловив сподівання, що в ООН знайдуть правові способи позбавити Росію статусу постійного члена в організації, а також, що її буде занесено до наступної щорічної доповіді генсека ООН як сторону, що систематично вдається до сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.

"Усі юридичні зобов'язання щодо захисту цивільного населення зрештою залишатимуться порожніми словами, якщо акти агресії та пов'язані з ними воєнні злочини не будуть покарані", — резюмував він.

