Постпред Украины откровенно рассказал в ООН о преступлениях РФ и внес предложение (видео)

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник во время открытых дебатов Совбеза по защите гражданских вооруженных конфликтов призвал лишить Россию В ООН статуса постоянного члена Совета Безопасности из-за того, что она творит в Украине.

Мельник заявил, что РФ совершает систематические преступления против гражданского населения Украины, которые отличаются жестокостью, а насилие носит постоянный характер, передает "Укринформ".

Ссылаясь на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, он сообщил, что в период с января по апрель 2026 количество жертв среди гражданских возросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 93% — по сравнению с 2024-м.

"Первые четыре месяца этого года стали самым смертоносным периодом для украинского гражданского населения за все время", — подчеркнул дипломат.

Чиновник констатировал, что, не сумев добиться успехов на поле боя, Россия усилила террор мирного населения с применением ракет и дронов, а также стала активно использовать тактику двойных ударов, повторно атакуя уже пораженные объекты, чтобы убить медиков и спасателей, которые приезжают на ликвидацию последствий.

Он напомнил, как зимой РФ систематически била по энергетике, чтобы заморозить украинцев в период очень холодной зимы, а сейчас российские военнослужащие буквально устраивают сафари на людей, атакуя дронами гражданские авто, машины скорой помощи, гуманитарный транспорт и просто людей, которые идут по улице. Особенно от этого страдают прифронтовые регионы.

Комиссия ООН по расследованию по Украине уже квалифицировала эту практику РФ как преступления против человечности.

Мельник упомянул и о том, что Россия делает жизнь на оккупированных территориях невыносимой, назвав ситуацию катастрофической:

"Своевольные задержания…, пытки и насильственные исчезновения стали главными инструментами незаконной оккупационной политики Москвы".

Дипломат не обошел вниманием и похищение Россией украинских детей. Более 20 тысяч несовершеннолетних граждан Украины были незаконно депортированы или принудительно перемещены Россией, и большинство из них подвергают "индоктринации, милитаризации и попыткам стереть их украинскую идентичность".

Украинский дипломат выразил надежду, что в ООН найдут правовые способы лишить Россию статуса постоянного члена в организации, а также, что она будет включена в следующий ежегодный доклад генсека ООН как сторона, систематически прибегающая к сексуальному насилию, связанному с конфликтом.

"Все юридические обязательства по защите гражданского населения будут в конечном итоге оставаться пустыми словами, если акты агрессии и связанные с ними военные преступления не будут наказаны", – резюмировал он.

