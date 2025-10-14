Россия атаковала гуманитарную колонну на Херсонщине: обстреляла грузовики ООН из дронов и артиллерии
В Белозерской громаде (Херсонская область) российские войска обстреляли гуманитарную миссию Организации Объединенных Наций. Во время атаки беспилотников и артиллерии повреждены грузовики, которые везли помощь гражданским жителям.
Как сообщает Херсонская областная военная администрация, российские войска утром нанесли прицельный удар по гуманитарной колонне Управления координации гуманитарных дел ООН (УКГС) в Белозерской общине Херсонской области. Атаку осуществили с использованием беспилотников и артиллерии, когда машины доставляли гуманитарную помощь местному населению.
По предварительным данным, под обстрел попали четыре автомобиля с маркировкой ООН. Один из них полностью сгорел, еще один получил значительные повреждения. Двум грузовикам удалось покинуть опасную зону.
Администрация сообщила, что среди членов гуманитарной миссии пострадавших нет. Отмечается, что транспорт с опознавательными знаками ООН не имел никакого отношения к военным подразделениям, а перевозил продукты, медицинские средства и другие товары первой необходимости для жителей прифронтовых районов.
По словам представителей областной власти, атака является очередным свидетельством системного нарушения международного гуманитарного права со стороны Российской Федерации. В Херсонской ОГА подчеркнули, что действия оккупационных войск свидетельствуют о целенаправленном терроре против гражданского населения и гуманитарных структур.
Напомним, российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Херсонщины, в том числе гражданские объекты, транспорт и медицинские учреждения. В результате таких атак неоднократно фиксировались жертвы среди мирного населения. Украина призывает международные организации усилить давление на Россию и привлечь к ответственности виновных в нарушении норм международного гуманитарного права.
