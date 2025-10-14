Россия атаковала гуманитарную колонну на Херсонщине: обстреляла грузовики ООН из дронов и артиллерии

В Белозерской громаде (Херсонская область) российские войска обстреляли гуманитарную миссию Организации Объединенных Наций. Во время атаки беспилотников и артиллерии повреждены грузовики, которые везли помощь гражданским жителям.

Related video

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, российские войска утром нанесли прицельный удар по гуманитарной колонне Управления координации гуманитарных дел ООН (УКГС) в Белозерской общине Херсонской области. Атаку осуществили с использованием беспилотников и артиллерии, когда машины доставляли гуманитарную помощь местному населению.

По предварительным данным, под обстрел попали четыре автомобиля с маркировкой ООН. Один из них полностью сгорел, еще один получил значительные повреждения. Двум грузовикам удалось покинуть опасную зону.

Администрация сообщила, что среди членов гуманитарной миссии пострадавших нет. Отмечается, что транспорт с опознавательными знаками ООН не имел никакого отношения к военным подразделениям, а перевозил продукты, медицинские средства и другие товары первой необходимости для жителей прифронтовых районов.

Сообщение ОВА Фото: Херсонская ОВА

По словам представителей областной власти, атака является очередным свидетельством системного нарушения международного гуманитарного права со стороны Российской Федерации. В Херсонской ОГА подчеркнули, что действия оккупационных войск свидетельствуют о целенаправленном терроре против гражданского населения и гуманитарных структур.

Напомним, российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Херсонщины, в том числе гражданские объекты, транспорт и медицинские учреждения. В результате таких атак неоднократно фиксировались жертвы среди мирного населения. Украина призывает международные организации усилить давление на Россию и привлечь к ответственности виновных в нарушении норм международного гуманитарного права.

Как сообщал Фокус, россияне массово прибегают к дезертирству на Херсонщине.

Фокус также писал, что на оккупированной Херсонщине российское командование скрывает реальные потери среди личного состава.