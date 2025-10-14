Росія атакувала гуманітарну колону на Херсонщині: обстріляла вантажівки ООН з дронів і артилерії

У Білозерській громаді (Херсонська область) російські війська обстріляли гуманітарну місію Організації Об’єднаних Націй. Під час атаки безпілотників і артилерії пошкоджено вантажівки, які везли допомогу цивільним мешканцям.

Related video

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, російські війська вранці завдали прицільного удару по гуманітарній колоні Управління координації гуманітарних справ ООН (УКГС) у Білозерській громаді Херсонської області. Атаку здійснили з використанням безпілотників і артилерії, коли автівки доставляли гуманітарну допомогу місцевому населенню.

За попередніми даними, під обстріл потрапили чотири автомобілі з маркуванням ООН. Один із них повністю згорів, ще один зазнав значних пошкоджень. Двом вантажівкам вдалося залишити небезпечну зону.

Адміністрація повідомила, що серед членів гуманітарної місії постраждалих немає. Зазначається, що транспорт із розпізнавальними знаками ООН не мав жодного стосунку до військових підрозділів, а перевозив харчі, медичні засоби та інші товари першої потреби для жителів прифронтових районів.

Повідомлення ОВА Фото: Херсонська ОВА

За словами представників обласної влади, атака є черговим свідченням системного порушення міжнародного гуманітарного права з боку Російської Федерації. У Херсонській ОВА підкреслили, що дії окупаційних військ свідчать про цілеспрямований терор проти цивільного населення та гуманітарних структур.

Нагадаємо, російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Херсонщини, зокрема цивільні об’єкти, транспорт і медичні заклади. Внаслідок таких атак неодноразово фіксувалися жертви серед мирного населення. Україна закликає міжнародні організації посилити тиск на Росію та притягнути до відповідальності винних у порушенні норм міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляв Фокус, росіяни масово вдаються до дезертирства на Херсонщині.

Фокус також писав, що на окупованій Херсонщині російське командування приховує реальні втрати серед особового складу.