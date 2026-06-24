Росія посилює атаки FPV-дронами на Харків: які райони перебувають у небезпеці

Протягом останніх тижнів на кільцевій дорозі поблизу Харкова фіксувалися атаки ворожих FPV-дронів на цивільний транспорт і вантажівки, проте останнім часом вони відбуваються й у самому обласному центрі.

Тенденція до використання росіянами FPV-дронів у Харкові посилюється, розповіла в ефірі "Суспільне" речниця обласної прокуратури Валерія Чиріна.

"Є задокументовані випадки в кількох районах міста — у Шевченківському, Київському, а також в Індустріальному районі було виявлено FPV-дрон із боєголовкою. Було кілька влучень у багатоквартирні будинки в Шевченківському районі. У околицях міста FPV-дрон влучив у автомобіль".

Чиріна наголосила, що оператор безпілотника бачить, куди той потрапить.

"У нього на карті збережені певні зображення, споруди, люди. Він розуміє, що буде атакувати. Усі ці факти кваліфікуються за статтею 438 КК України. Взагалі, усі факти злочинів росіян кваліфікуються за цією статтею", — уточнила вона.

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Для нанесення ударів по місту та області ЗС РФ використовують реактивні безпілотники "Герань-3", ударні дрони "Шахед" ("Герань-2"), а також "Молнії".

Наприкінці минулого тижня ворог знову почав тероризувати Харків керованими авіабомбами. Зокрема, їх застосували 19 червня для удару по Холодногірському району.

Окрім дронів та КАБів, росіяни застосовують й інші види озброєння для терору проти мирного населення.

"Нещодавно в регіоні відбувся обстріл балістичними ракетами. Спостерігається тенденція до зростання кількості та застосування різних видів озброєння", — зазначають у прокуратурі.

У лютому українські військові зафіксували перший дрон на оптоволокні, який долетів до північних околиць Харкова. Тоді радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що це реальні загрози, з якими "нам доведеться щось вирішувати на технологічному рівні".

Нагадаємо, у травні минулого року Росія вперше атакувала Харків за допомогою FPV-дрона з боєголовкою на основі ручного протитанкового гранатомета. Також ворог завдав удару по вантажівці на кільцевій дорозі, в результаті чого загинув водій.