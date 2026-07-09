Вдарили FPV-дроном: росіяни вбили останню мешканку села в Харківській області

57-річна мешканка села Токарівка Друга на ім’я Любов загинула вчора ввечері від рук російських окупантів.

Після 18:00 ворожий FPV-дрон влучив у неї, коли вона йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою та Цупівкою. Загибла була останньою мешканкою села Токарівка Друга Дергачівської громади, розповів голова Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

З численними осколковими пораненнями її доставили до районної лікарні. Незважаючи на всі зусилля медиків, вона померла від отриманих травм.

Жінка працювала в Дергачівській центральній лікарні. Тепер у Токарівці Другій, яка розташована в 10-кілометровій прикордонній зоні, не залишилося жодного мешканця.

У Токарівці Другій до війни мешкало кілька десятків людей

Задоренко висловив співчуття рідним і близьким загиблої, а також нагадав мешканцям старостинських округів про необхідність евакуюватися з небезпечних зон.

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У коментарях під публікацією ті, хто знав покійну, пишуть, що вона була дуже доброю та світлою людиною.

Згідно з даними з відкритих джерел, Токарівка Друга — дуже маленьке село. До війни в ньому проживало приблизно 34 особи. Зараз воно перетворилося на черговий населений пункт-привид.

Ця жінка стала не єдиною жертвою злочинного "сафарі" російських окупантів у Харківській області. Того ж дня, після 15-ї години, ЗС РФ атакували FPV-дронм 43-річну мешканку Казачої Лопані на території Слатиного. Від численних осколкових поранень вона померла в машині швидкої допомоги.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що нова "смуга безпеки" пролягатиме територією Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Нагадаємо, що РФ посилює атаки FPV-дронами на Харків.