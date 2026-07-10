"До перелома еще далеко": Сирский оценил ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что до перелома в ходе войны ещё далеко, несмотря на то, что темпы продвижения российских войск в первом полугодии 2026 года сократились более чем вдвое.

Об этом он сообщил, подводя итоги первого полугодия 2026 года.

По его словам, противник не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины.

Сырский отметил, что российская армия пыталась развернуть масштабное наступление, но не достигла поставленных целей, несмотря на почти двукратное превосходство в личном составе и технике. Если раньше оккупанты вели активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось максимум шесть-семь. По словам главнокомандующего, соотношение штурмовых действий украинских войск и противника составляет примерно 40 к 60.

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"До перелома в ходе войны ещё далеко. Агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей", — заявил Сырский.

Он также сообщил, что растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, применение управляемых авиабомб и количество преступлений против мирного населения.

Отдельно Сирский подвел итоги работы Сил обороны за первые шесть месяцев года. По его словам, с помощью системы Deep Strike было поражено 697 целей на территории России, а в ходе операции Middle Strike было поражено 7028 объектов противника. Также он сообщил, что количество уголовных правонарушений в войсках за этот период сократилось на 12%.

Напомним, газета The Telegraph сообщала, что Украина предупредила Россию о готовности применить баллистические ракеты, если Кремль не согласится завершить войну по текущей линии фронта.

Кроме того, "Фокус" писал, что в мае 2026 года Силы обороны Украины освободили и зачистили от российских войск территорию, превышающую по площади ту, которую армия РФ смогла захватить за тот же период.