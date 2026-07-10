"До перелому ще далеко": Сирський оцінив ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що до перелому у війні ще далеко, попри те, що темпи просування російських військ у першому півріччі 2026 року скоротилися більш ніж удвічі.

Про це він повідомив підбиваючи підсумки першого півріччя 2026 року.

За його словами, противник не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступ у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України.

Сирський зазначив, що російська армія намагалася розгорнути масштабний наступ, але не досягла поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Якщо раніше окупанти вели активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то зараз таких напрямків залишилося максимум шість-сім. За словами головнокомандувача, співвідношення штурмових дій українських військ і противника становить приблизно 40 на 60.

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“До перелому у війні ще далеко. Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей”, — заявив Сирський.

Він також повідомив, що зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб і кількість злочинів проти мирного населення.

Окремо Сирський навів підсумки роботи Сил оборони за перші шість місяців року. За його словами, засобами Deep Strike було уражено 697 цілей на території Росії, а кампанія Middle Strike уразила 7028 об'єктів противника. Також він повідомив, що кількість кримінальних правопорушень у військах за цей період зменшилася на 12%.

Нагадаємо, The Telegraph повідомляв, що Україна попередила Росію про готовність застосувати балістичні ракети, якщо Кремль не погодиться завершити війну за поточною лінією фронту.

Також Фокус писав, що у травні 2026 року Сили оборони України звільнили та зачистили від російських військ більшу територію, ніж армія РФ змогла захопити за цей самий період.