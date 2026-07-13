Дроны атакуют Москву и Московскую область: в сети публикуют кадры "успешной" работы местной ПВО

Под утро 13 июля в Московской области сообщают о серии взрывов в различных городах — Солнечногорске, Наро-Фоминске и других. Местная ПВО сбивает неизвестные БПЛА, число которых уже достигло почти 40 единиц.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что местная ПВО якобы сбила около 40 ударных дронов. Об этом он заявил в своём Telegram.

В то же время специалисты по OSINT из проекта Exilenova+ публикуют кадры "удачной" работы местной ПВО. На кадрах видно, как военные РФ сбивают неизвестный БПЛА, а после поражения тот падает на дома местных жителей. На месте падения обломков начался пожар.

Работа российской ПВО в Подмосковье Фото: Exilenova+

Издание Astra сообщает, что в городе Наро-Фоминске Московской области прогремела серия взрывов. Также взрывы были слышны в городе Солнечногорске. Там местная ПВО сбивала БПЛА, а после детонации от взрыва у местных жителей выбило стекла во всем подъезде.

Відео дня

В настоящее время в Московской области приостановили работу аэропорты — Домодедово и Жуковский. Также местные группы в соцсетях сообщают, что в результате падения обломков сбитого БПЛА из-за "работы" местной ПВО погиб человек.

Ранее "Фокус" сообщал о массированной атаке на столицу РФ. Мэр Сергей Собянин сообщает о якобы сбитых около 50 ударных дронов, летевших на российскую столицу.

Впоследствии стало известно, что Москва подверглась массированной атаке дронов. Местные власти подтвердили атаку и заявили о "падении обломков" в результате налета дронов.