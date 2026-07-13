Дрони атакують Москву та область: в мережі публікують кадри "вдалої" роботи місцевої ППО

Під ранок 13 липня в Московській області повідомляють про низку вибухів у різних містах — Солнєчногорськ, Наро-Фомінськ та інші. Місцева ППО збиває невідомі БПЛА, яких нарахували вже майже 40 одиниць.

Мер Москви Сергій Собянін повідомляє, що місцева ППО начебто збила близько 40 ударних дронів. Про це він заявив у своєму Telegram.

Водночас OSINT-ери з проєкту Exilenova+ публікують кадри "вдалої" роботи місцевої ППО. На кадрах видно, як військові РФ збивають невідомий БПЛА, а після ураження той падає на будинки місцевих. На місці падіння уламків почалася пожежа.

Робота російської ППО у Підмосков'ї Фото: Exilenova+

Видання Astra повідомляє, що в місту Наро-Фомінськ Московської області пролунала серія вибухів. Також вибухи було чутно в місті Солнєчногорськ. Там місцева ППО збивала БПЛА, а після детонації від вибуху у місцевих винесло скління в усьому під'їзді.

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Наразі в Московській області припинили роботу аеропорти — Домодєдово та Жуковський. Також місцеві пабліки повідомляють про те, що від падіння уламків збитого БПЛА через "роботу" місцевої ППО було вбито людину.

Раніше Фокус повідомляв про масовану атаку на столицю РФ. Мер Сергій Собянін звітує про нібито збиття близько 50 ударних дронів, що летіли на російську столицю.

Згодом стало відомо, що Москва перебувала під масованою атакою дронів. Місцева влада атаку підтвердила і заявила про "падіння уламків" внаслідок нальоту дронів.