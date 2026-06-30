"Збили" багато дронів: мер Москви повідомив про масовану атаку на місто (відео)

Під ранок 30 червня Москву атакували безпілотники. Мер Сергій Собянін звітує про нібито збиття близько 50 ударних дронів, що летіли на російську столицю.

Атака дронів на Москву почалася близько 04:00 години та станом на 06:00 годину триває. Про це повідомив Собянін у своєму Telegram-каналі, де він інформує про результати роботи російської протиповітряної оборони.

Хоча про наслідки ранкового обстрілу російська влада поки мовчить, мер Москви інформував, що внаслідок атаки зафіксовано "падіння уламків" нібито збитих БпЛА. На місцях їх падіння працюють спеціалісти екстрених служб.

Загалом, як підрахували російські ЗМІ, з моменту початку доби на підльоті до Москви було збито вже щонайменше 50 дронів.

Повідомлення Собяніна про атаку дронів на Москву Фото: Скрін

Тим часом OSINT-канали показали, як у Московській області РФ пролітають безпілотники. Вони, як стверджується, тримають курс у напрямку російської столиці.

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Перед цим, близько об 04:00 годині, "Росавіація" запровадила обмеження на посадження та виліт літаків в аеропортах "Жуковський", "Домодєдово" та в аеропорту Нижнього Новгорода.

На момент публікації невідомо, які саме об'єкти стали ціллю цієї атаки.

Нагадаємо, напередодні дрони атакували Крим: окупанти перекрили Кримський міст, у Керчі пролунали сильні вибухи.

Також раніше дрони атакували НПЗ у російському Ярославлі.