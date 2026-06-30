"Сбили" много дронов: мэр Москвы сообщил о массированной атаке на город (видео)

Ранним утром 30 июня на Москву напали беспилотники. Мэр Сергей Собянин сообщает о якобы сбитых около 50 ударных дронов, летевших на российскую столицу.

Атака дронов на Москву началась около 04:00 и по состоянию на 06:00 продолжается. Об этом сообщил Собянин на своём Telegram-канале, где он публикует информацию о результатах работы российской противовоздушной обороны.

Хотя российские власти пока не сообщают о последствиях утреннего обстрела, мэр Москвы сообщил, что в результате атаки было зафиксировано "падение обломков" якобы сбитых БПЛА. На местах их падения работают специалисты экстренных служб.

В целом, как подсчитали российские СМИ, с начала суток на подлете к Москве было сбито уже не менее 50 дронов.

Заявление Собянина об атаке дронов на Москву Фото: Скрін

Между тем OSINT-каналы показали, как в Московской области РФ пролетают беспилотники. Как утверждается, они держат курс в сторону российской столицы.

Відео дня

До этого, около 04:00, "Росавиация" ввела ограничения на посадку и вылет самолетов в аэропортах "Жуковский", "Домодедово" и в аэропорту Нижнего Новгорода.

На момент публикации неизвестно, какие именно объекты стали целью этой атаки.

Напомним, накануне дроны атаковали Крым: оккупанты перекрыли Крымский мост, в Керчи раздались сильные взрывы.

Кроме того, ранее дроны атаковали НПЗ в российском Ярославле.