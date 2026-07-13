Осенью выборов не будет: Украина готовится к самой суровой зиме за время большой войны, — СМИ

На Банковой смирились с тем, что осенью выборов в Украине не будет. Вместо этого власти готовятся к, возможно, самой суровой зиме за всё время полномасштабной войны.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники во властных кругах.

По оценкам властей, Россия ещё до наступления холодов будет пытаться максимально разрушить украинскую энергетику. Под ударом могут оказаться также газодобыча и топливная инфраструктура.

"Россия ещё до наступления холодов будет пытаться максимально подорвать украинскую энергетику, газодобычу, топливную инфраструктуру — словом, всё, что осталось от энергетической системы", — говорится в материале.

Именно активная подготовка к возможным российским атакам на энергетическую систему должна стать главной задачей нового правительства. Президент Владимир Зеленский решил досрочно переформировать Кабинет министров, возглавляемый Юлией Свириденко.

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По данным УП, решение о перезагрузке правительства также связано с политическим календарем. Украина уже пережила основные международные события лета, а до начала осеннего политического сезона осталось несколько недель. Это время должно позволить новому премьеру сформировать команду и приступить к управлению Кабмином.

В то же время Зеленский ожидает от нового главы правительства большей самостоятельности. По словам собеседников издания, президента начала утомлять модель, при которой премьер согласовывал с Банковой почти каждый свой шаг. От преемника Свириденко будут ожидать собственных инициатив, готовых управленческих решений и ответственности за их выполнение.

Главным кандидатом на пост премьера УП называет главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Президент уже спрашивал его о готовности возглавить Кабмин, и тот согласился. Среди приоритетов возможного нового правительства Зеленский назвал подготовку к зиме, защиту энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизацию экономики и управление международной помощью.

При этом окончательный состав будущего Кабмина пока не согласован. По информации издания, консультации по кадровым назначениям продолжаются, поэтому списки возможных министров ещё могут измениться.

Ранее "Фокус" писал, при каких условиях украинцы могут оставаться без света до 12 часов в сутки. Такой сценарий возможен в случае сильной жары и серьезных повреждений энергосистемы в результате обстрелов.

Также сообщалось о планах сократить продолжительность отключений электроэнергии . В частности, правительство предложило энергетикам оптимизировать летние ремонтные работы на атомных электростанциях.