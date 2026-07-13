Виборів восени не буде: Україна готується до найважчої зими за час великої війни, — ЗМІ

На Банковій змирилися, що восени виборів в Україні не буде. Натомість влада готується до, можливо, найважчої зими за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела у владі.

За оцінкою влади, Росія ще до початку холодів намагатиметься максимально знищити українську енергетику. Під ударом можуть опинитися також газовидобуток і паливна інфраструктура.

"Росія ще до початку холодів намагатиметься максимально добити українську енергетику, газовидобуток, паливну інфраструктуру — словом, все, що залишилося від енергетичної системи", — йдеться у матеріалі.

Саме активна підготовка до можливих російських атак на енергетичну систему має стати головним завданням нового уряду. Президент Володимир Зеленський вирішив достроково перезавантажити Кабінет міністрів, який очолює Юлія Свириденко.

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За даними УП, рішення про перезавантаження уряду також пов'язане з політичним календарем. Україна вже пройшла основні міжнародні події літа, а до початку осіннього політичного сезону залишилося кілька тижнів. Цей час має дозволити новому прем'єру сформувати команду та перебрати управління Кабміном.

Водночас Зеленський очікує від нового глави уряду більшої самостійності. За словами співрозмовників видання, президента почала втомлювати модель, за якої прем'єр погоджував із Банковою майже кожен крок. Від наступника Свириденко очікуватимуть власних ініціатив, готових управлінських рішень і відповідальності за їх виконання.

Головним кандидатом на посаду прем'єра УП називає керівника "Нафтогазу" Сергія Корецького. Президент уже запитував його про готовність очолити Кабмін, і той погодився. Серед пріоритетів можливого нового уряду Зеленський назвав підготовку до зими, захист енергетичної та паливної інфраструктури, стабілізацію економіки й управління міжнародною допомогою.

При цьому остаточний склад майбутнього Кабміну ще не погоджений. За інформацією видання, консультації щодо кадрових призначень тривають, тому списки можливих міністрів ще можуть змінитися.

Раніше Фокус писав, за яких умов українці можуть залишатися без світла до 12 годин на добу. Такий сценарій можливий у разі сильної спеки та серйозних пошкоджень енергосистеми внаслідок обстрілів.

Також повідомлялося про плани скоротити тривалість відключень електроенергії. Зокрема, уряд запропонував енергетикам оптимізувати літні ремонти на атомних електростанціях.