"Резерв+" приостановит работу на четыре дня: почему приложение не будет работать и что делать (фото)

С 18 по 22 июля приложение "Резерв+" может работать с перебоями из-за технических работ. Военнообязанным пользователям рекомендуется заранее подготовить документ в бумажном виде.

Они рекомендуют на этот период иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"С 18 по 22 июля в связи с техническими работами приложение "Резерв+" может быть временно недоступно. В основном работы будут проводиться ночью, но стоит позаботиться о наличии физического документа при себе — заранее скачайте PDF-версию", — указано в тексте.

Сообщение Министерства обороны Украины о работе сервиса "Резерв+" Фото: скриншот

В Минобороны добавляют, что на главном экране приложения нужно нажать "Скачать PDF". По возможности — следует распечатать файл.

"После завершения технических работ сервисы будут работать в обычном режиме", — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее Фокус сообщал о том, как в "Резерв+" тестируют новую функцию. Это поможет сократить бюрократию, разгрузить ТЦК и СП, а также упростить процедуру для граждан.

Впоследствии стало известно, что в "Резерв+" появилась необычная отметка. У многих это вызвало вопрос: что именно означает такой статус и влияет ли он на мобилизацию или бронирование.