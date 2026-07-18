"Резерв+" призупинить роботу на чотири дні: чому застосунок не працюватиме і що робити (фото)

З 18 до 22 липня застосунок "Резерв+" може працювати з перебоями через технічні роботи. Військовозобов'язаних користувачів заздалегідь підготувати документ у паперовому вигляді.

они радять на цей період мати при собі фізичний документ. Про це йдеться в заяві відомства.

"З 18 до 22 липня через технічні роботи застосунок Резерв+ може бути тимчасово недоступним. Переважно роботи проводитимуться вночі, але варто подбати про фізичний документ при собі — завчасно завантажте PDF-версію", — вказано в тексті.

Повідомлення МО України про роботу сервісу Резерв+ Фото: скриншот

В Міноборони додають, що на головному екрані застосунку слід натиснути на "Завантажити PDF". За можливості — слід роздрукувати файл

"Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі", — резюмується в повідомленні Міноборони.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Резерв+ тестують нову функцію. Це допоможе зменшити бюрократію, розвантажити ТЦК і СП та спростити процедуру для громадян.

Відео дня

Згодом стало відомо, що в "Резерв+" з'явилася незвична відмітка. Для багатьох це викликало питання, що саме означає такий статус і чи впливає він на мобілізацію або бронювання.