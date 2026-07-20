Россия тестирует лазерный комплекс "Перун" для борьбы с дронами: но есть серьезная проблема

Российский научно-производственный центр "Сварог" приступил к испытаниям нового лазерного комплекса ПВО "Перун", предназначенного для борьбы с беспилотниками. Разработчики заявляют, что система может поражать цели на расстоянии до 5 км, но российские военные эксперты уже указали на её существенный недостаток.

Об этом сообщило издание Defense Express.

По информации издания, комплекс "Перун" может использоваться как в составе мобильных огневых групп, так и для защиты стационарных объектов. В РФ объясняют его разработку необходимостью усилить защиту в связи с увеличением числа украинских атак с использованием дальнобойных дронов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам.

Разработчики также заявили о низкой стоимости эксплуатации системы. По их словам, один "выстрел", предполагающий 10 секунд работы лазерного луча, обходится примерно в 2,5 доллара. Кроме того, утверждается, что комплекс может работать в режиме боевого дежурства до пяти часов. В то же время Defense Express отмечает, что заявленную дальность поражения до 5 км невозможно подтвердить независимо.

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Российские военные эксперты отмечают, что эффективность лазерного оружия зависит от погодных условий. Для его работы необходимо отсутствие облачности и тумана, что является одним из основных ограничений таких систем.

"Перун" — не первый российский лазерный комплекс. Ранее РФ заявляла об испытаниях системы "Посох", которая якобы успешно сбила беспилотник авиационного типа на расстоянии 1,5 км. В прошлом году россияне также демонстрировали китайский боевой лазер LASS, который, по их утверждениям, находится на вооружении оккупационных войск. В то же время над лазерными системами работает и Украина — в прошлом году впервые был представлен украинский комплекс "Тризуб" и обнародованы данные о его дальности действия.

Напомним, в мае стало известно, что украинский лазерный комплекс "Тризуб" перешел к заключительным испытаниям. По данным разработчика Celebra Tech, система уже успешно уничтожала FPV-дроны во время испытаний, а также способна поражать разведывательные беспилотники. Комплекс установлен на прицепе, может быстро менять позицию и использоваться в качестве мобильного средства противовоздушной обороны.

В феврале СМИ сообщали о другой лазерной системе — Sunray, способной сбивать или ослеплять воздушные цели. По данным The Atlantic, установка уже используется в качестве средства противовоздушной обороны: журналист издания лично стал свидетелем уничтожения беспилотника, летевшего на высоте около 100 метров.