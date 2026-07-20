РФ тестує лазерний комплекс "Перун" для боротьби з дронами: але є серйозна проблема

Російський науково-виробничий центр "Сварог" розпочав випробування нового лазерного комплексу ППО "Перун", призначеного для боротьби з безпілотниками. Розробники заявляють, що система може уражати цілі на відстані до 5 км, але російські військові експерти вже вказали на її суттєвий недолік.

Про це повідомило видання Defense Express.

За інформацією видання, комплекс "Перун" може використовуватися як у складі мобільних вогневих груп, так і для захисту стаціонарних об'єктів. У РФ пояснюють його розробку необхідністю посилити захист через збільшення українських атак далекобійними дронами по нафтопереробних заводах та інших об'єктах.

Розробники також заявили про низьку вартість використання системи. За їхніми словами, один "постріл", який передбачає 10 секунд роботи лазерного променя, коштує близько 2,5 долара. Крім того, стверджується, що комплекс може працювати у режимі бойового чергування до п'яти годин. Водночас Defense Express наголошує, що заявлену дальність ураження до 5 км незалежно підтвердити неможливо.

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Російські військові експерти зазначають, що ефективність лазерної зброї залежить від погодних умов. Для її роботи потрібна відсутність хмарності та туману, що є одним із головних обмежень таких систем.

"Перун" не є першим російським лазерним комплексом. Раніше РФ заявляла про випробування системи "Посох", яка нібито успішно збила безпілотник літакового типу на відстані 1,5 км. Минулого року росіяни також демонстрували китайський бойовий лазер LASS, який, за їхніми твердженнями, перебуває на озброєнні окупаційних військ. Водночас над лазерними системами працює й Україна — торік уперше показали український комплекс "Тризуб" і розкрили дані про його дальність.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що український лазерний комплекс "Тризуб" перейшов до фінальних випробувань. За даними розробника Celebra Tech, система вже успішно знищувала FPV-дрони під час тестів, а також здатна уражати розвідувальні безпілотники. Комплекс встановлений на причепі, може швидко змінювати позицію та використовуватися як мобільний засіб протиповітряної оборони.

У лютому ЗМІ повідомляли про іншу лазерну систему — Sunray, яка здатна збивати або засліплювати повітряні цілі. За даними The Atlantic, установка вже використовується як засіб протиповітряної оборони: журналіст видання особисто став свідком знищення безпілотника, що летів на висоті близько 100 метрів.