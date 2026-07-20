Иран дважды атаковал энергосистему Кувейта: часть районов перевели на питание от генераторов (видео)

В Кувейте начали использовать передвижные электрогенераторы для обеспечения электроснабжения жилых районов после серии иранских ударов по энергетической инфраструктуре. Из-за повреждений электростанций страна столкнулась с нехваткой генерирующих мощностей, а власти призвали жителей экономить электроэнергию.

Об этом сообщает арабский Telegram-канал NAYA (نايا). Информацию о последствиях атак также обнародовали The Siasat Daily и Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта.

По данным кувейтских властей, только за последние два дня Иран дважды нанес удары по электростанциям и опреснительным комплексам страны. После последнего удара, произошедшего 19 июля, на одном из энергетических объектов вспыхнул пожар, а часть генерирующих блоков пришлось вывести из эксплуатации, чтобы обеспечить безопасность персонала и не допустить еще более серьезных повреждений энергосистемы.

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Именно из-за потери части мощностей в некоторых районах Кувейта начали подключать мобильные генераторы. Одновременно министерство обратилось к жителям с просьбой сократить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки — с 11:00 до 17:00, пока продолжаются ремонтные работы.

Накануне, 18 июля, под удар попала ещё одна электростанция и опреснительный комплекс. Тогда также было повреждено оборудование, несколько генерирующих блоков вышли из строя, а на территории объекта возник пожар.

Еще раньше, 8 июля, обломки, оставшиеся после перехвата воздушных целей, повредили несколько линий электропередачи. Тогда энергосистеме удалось избежать серьезных перебоев.

В целом, как пишет издание, опреснительные заводы имеют критическое значение для Кувейта, ведь почти 90 % питьевой воды страна получает именно за счет опреснения морской воды. Подобные предприятия также обеспечивают большую часть питьевой воды в Саудовской Аравии и Омане. Из-за своего расположения на побережье они остаются уязвимыми для ракетных и беспилотных атак.

Кроме того, СМИ отмечают, что атаки на Кувейт стали частью масштабного ответа Ирана на удары США по его военным и ядерным объектам. В частности, Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары не только по Кувейту, но и по Бахрейну и Иордании — странам, на территории которых размещены американские военные базы. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что его основной целью были именно военные объекты США, однако в Кувейте во время атак также пострадала гражданская энергетическая инфраструктура.

По данным Bloomberg, прошедшая ночь стала для Кувейта одной из самых тяжелых с начала ответных атак Ирана. Как сообщает агентство, Иран нанес серию из трех ударов почти на рассвете 19 июля. Под обстрел попали не только энергетические объекты, но и важная нефтяная инфраструктура страны. В результате атаки есть раненые, а над районом двух нефтеперерабатывающих заводов в провинции Аль-Ахмади поднимался густой дым. Из-за опасности новых ударов власти даже временно приостановили работу аэропорта.

Агентство также сообщает, что на этот раз Иран нанес удары не только по гражданской, но и по военной инфраструктуре. Под ударом оказались казармы кувейтской армии, где несколько военнослужащих получили ранения. Местные жители рассказывали, что ночью слышали многочисленные взрывы, от которых дрожали дома и вылетали стекла. В то же время значительная часть этих взрывов была связана с работой систем противовоздушной обороны, которые сбивали ракеты и беспилотники.

В целом, именно Кувейт в настоящее время является одним из государств Персидского залива, наиболее сильно страдающих от иранских ударов. Из-за боевых действий и закрытия Ормузского пролива страна уже столкнулась с сокращением экспорта нефти и ухудшением экономической ситуации. Экономисты, опрошенные агентством, прогнозируют, что в 2026 году экономика Кувейта может сократиться почти на 8%, в то время как дефицит государственного бюджета продолжает расти.

Кроме того, 20 июля издание Фокус сообщало , что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана после срыва договоренностей и гибели американских военнослужащих в результате иранских ударов. По данным The Washington Post, Пентагон уже усиливает военное присутствие в регионе.

Также 9 июля сообщалось, что Иран в ответ на американские удары запустил ракеты и беспилотники по военным базам США в Бахрейне и Кувейте. Из-за угрозы в обеих странах объявили воздушную тревогу, а кувейтские силы ПВО заявили об отражении ракетных и дронных атак.