Іран двічі атакував енергосистему Кувейту: частину районів почали живити від генераторів (відео)

У Кувейті почали використовувати пересувні електрогенератори для живлення житлових районів після серії іранських ударів по енергетичній інфраструктурі. Через пошкодження електростанцій країна зіткнулася з нестачею генерувальних потужностей, а влада закликала мешканців економити електроенергію.

Про це повідомляє арабський Telegram-канал NAYA (نايا). Інформацію про наслідки атак також оприлюднили The Siasat Daily та Міністерство електроенергетики, водних ресурсів і відновлюваної енергетики Кувейту.

За даними кувейтської влади, лише за останні два дні Іран двічі атакував електростанції та опріснювальні комплекси країни. Після останнього удару, який стався 19 липня, на одному з енергетичних об'єктів спалахнула пожежа, а частину генерувальних блоків довелося вивести з експлуатації, щоб убезпечити персонал і не допустити ще серйозніших пошкоджень енергосистеми.

Саме через втрату частини потужностей у деяких районах Кувейту почали підключати мобільні генератори. Одночасно міністерство попросило жителів зменшити споживання електроенергії у години найбільшого навантаження — з 11:00 до 17:00, поки тривають ремонтні роботи.

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Напередодні, 18 липня, під удар потрапила ще одна електростанція та опріснювальний комплекс. Тоді також було пошкоджено обладнання, кілька генерувальних блоків вийшли з ладу, а на території об'єкта виникла пожежа.

Ще раніше, 8 липня, уламки після перехоплення повітряних цілей пошкодили кілька ліній електропередач. Тоді енергосистемі вдалося уникнути серйозних перебоїв.

Загалом, як пише видання, опріснювальні заводи мають критичне значення для Кувейту, адже майже 90% питної води країна отримує саме завдяки опрісненню морської води. Подібні підприємства також забезпечують більшу частину питної води в Саудівській Аравії та Омані. Через розташування на узбережжі вони залишаються вразливими для ракетних і безпілотних атак.

Крім того, ЗМІ зазначють, що атаки на Кувейт стали частиною масштабної відповіді Ірану на удари США по його військових і ядерних об'єктах. Зокрема, Тегеран завдав ракетних і безпілотних ударів не лише по Кувейту, а й по Бахрейну та Йорданії — країнах, на території яких розміщені американські військові бази. Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що його основною ціллю були саме військові об'єкти США, однак у Кувейті під час атак також постраждала цивільна енергетична інфраструктура.

За даними Bloomberg, остання ніч стала для Кувейту однією з найважчих від початку іранських атак у відповідь. За інформацією агентства, Іран здійснив серію з трьох ударів майже на світанку 19 липня. Під обстріл потрапили не лише енергетичні об'єкти, а й важлива нафтова інфраструктура країни. Внаслідок атаки є поранені, а над районом двох нафтопереробних заводів у провінції Аль-Ахмаді здіймався густий дим. Через небезпеку нових ударів влада навіть тимчасово призупинила роботу аеропорту.

Агентство також пише, що цього разу Іран атакував не лише цивільну, а й військову інфраструктуру. Під ударом опинилися казарми кувейтської армії, де поранень зазнали кілька військовослужбовців. Місцеві жителі розповідали, що вночі чули численні вибухи, від яких тремтіли будинки та вилітали шибки. Водночас значна частина цих вибухів була пов'язана з роботою систем протиповітряної оборони, які збивали ракети та безпілотники.

В цілому, саме Кувейт зараз є однією з держав Перської затоки, що найбільше потерпає від іранських ударів. Через бойові дії та закриття Ормузької протоки країна вже зіткнулася зі скороченням нафтового експорту та погіршенням економічної ситуації. Економісти, яких опитало агентство, прогнозують, що у 2026 році економіка Кувейту може скоротитися майже на 8%, тоді як дефіцит державного бюджету продовжує зростати.

Також 20 липня Фокус писав, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість поновлення повномасштабних бойових дій проти Ірану після зриву домовленостей і загибелі американських військових внаслідок іранських ударів. За даними The Washington Post, Пентагон уже посилює військову присутність у регіоні.

Також 9 липня повідомлялося, що Іран у відповідь на американські удари запустив ракети та безпілотники по військових базах США в Бахрейні та Кувейті. Через загрозу в обох країнах оголосили повітряну тривогу, а кувейтські сили ППО заявили про відбиття ракетних і дронових атак.