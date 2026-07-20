Уехал в отпуск и не вернулся: сына Шуфрича мобилизовали в ВСУ на "особых условиях", — СМИ

Сына украинского политика Нестора Шуфрича призвали в ряды ВСУ, однако после получения отпуска по семейным обстоятельствам он не вернулся в воинскую часть.

Как говорится в колонке журналиста "Экономической правды" Дмитрия Рясного, Нестор Шуфрич-младший после мобилизации попал в резервную роту 241-й отдельной бригады территориальной обороны, где, по словам автора, получил ряд привилегий по сравнению с другими военнообязанными.

Журналист поясняет, что резервная рота — это подразделение, в котором временно находятся военнослужащие без постоянного назначения, в частности те, кто ожидает распределения, проходит базовую военную подготовку или вернулся после лечения. Именно через такие подразделения, по его словам, проходит значительная часть мобилизованных после территориальных центров комплектования.

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По информации автора колонки, Нестор Шуфрич-младший оказался в резервной роте более месяца назад. При этом он утверждает, что уже с первых дней пребывания сыну народного депутата якобы предложили "особые условия".

В частности, в то время как большинство новоприбывших размещались в больших казармах с двухъярусными кроватями, Шуфрич якобы был размещен в комнате, предназначенной для администрации подразделения. По словам автора, у него было отдельное спальное место и все необходимое для комфортного проживания, а остальные мобилизованные в течение некоторого времени не были обеспечены даже подушками и постельным бельем.

Кроме того, в статье говорится, что у всех военнообязанных по прибытии изымали мобильные телефоны из соображений безопасности и разрешали звонить только в специально отведенном месте под контролем военнослужащих. В то же время Шуфрич, как утверждает журналист, якобы открыто пользовался собственным телефоном в помещении роты без каких-либо ограничений.

Автор также пишет, что во время пребывания в резервной роте Шуфрич не скрывал своего происхождения и рассказывал другим мобилизованным об обстоятельствах своего призыва. По его словам, сын политика объяснял, что у него была отсрочка, которую он планировал продлить, однако был задержан сотрудниками Печерского районного ТЦК, после чего прошел военно-медицинскую комиссию и был направлен в резервную роту.

"Впоследствии господину Нестору, как и остальным новобранцам, выдали форму. Когда такое происходит в казармах, словно начинается новая жизнь. Все оживленно примеряют новое снаряжение, подтягивают бронежилеты, разгрузочные ремни, примеряют шлемы. Нестор Несторович не отставал от других. С удовольствием носил камуфляж вместо спортивного костюма, заходил в бараки, где ребята с опытом помогали ему разобраться, как вставить пластину в бронежилет и т. п. Плиты и шлем Нестору Несторовичу передали свои. С обеспечением в этой бригаде действительно всё неплохо, однако стальные плиты в бронежилете — это 8–15 кг. У Шуфрича-младшего они керамические", — говорится в материале.

Кроме того, Шуфрич принимал участие в психологических занятиях для мобилизованных, где рассказывал свою историю мобилизации и общался с другими военнообязанными.

"На одном из таких занятий слово предоставляли "бусифицированным". Шуфрич тоже выступал. Рассказывал о том, как он ехал к девушке, и в парадной его поймали печерские ТЦКшники. Как какой-то его приятель за день до этого заплатил "двадцатку", чтобы выйти из этого, и он бы тоже так мог, но он человек принципиальный. Рассказывал о Закарпатье, откуда он родом, о своём брате, который воюет и занимается дронами", — объясняет автор.

В то же время автор утверждает, что отдельные обязательные мероприятия он мог посещать выборочно, опаздывать на построение или уходить с занятий раньше, тогда как к другим мобилизованным предъявлялись гораздо более строгие требования.

При этом журналист подчеркивает, что главной проблемой считает не личность Нестора Шуфрича, а разный подход к мобилизованным в зависимости от их статуса или связей. По его мнению, подобная практика негативно сказывается на моральном состоянии военнослужащих и порождает чувство несправедливости среди личного состава.

В конце своей колонки Дмитрий Рясный утверждает, что впоследствии Нестору Шуфричу оформили отпуск по семейным обстоятельствам. По словам автора, на момент публикации материала он так и не вернулся в резервную роту после окончания отпуска.

Напомним, что в апреле этого года суд освободил народного депутата Нестора Шуфрича из-под стражи и поместил его под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Несмотря на возражения прокуроров, настаивавших на дальнейшем содержании под стражей, суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения.

В 2023 году Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича и сообщила ему о подозрении в государственной измене. По версии следствия, он был фигурантом дела о российской агентурной сети, созданной бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем, и якобы распространял пророссийскую пропаганду.