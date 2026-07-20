Пішов у відпустку і не повернувся: сина Шуфрича мобілізували до ЗСУ з "особливими умовами", — ЗМІ

Сина українського політика Нестора Шуфрича мобілізували до лав ЗСУ, однак після отримання відпустки за сімейними обставинами він не повернувся до військової частини.

Як йдеться у колонці журналіста "Економічної правди" Дмитра Рясного, Нестор Шуфрич-молодший після мобілізації потрапив до резервної роти 241-ї окремої бригади територіальної оборони, де, за словами автора, отримав низку привілеїв порівняно з іншими військовозобов'язаними.

Журналіст пояснює, що резервна рота — це підрозділ, у якому тимчасово перебувають військовослужбовці без постійного призначення, зокрема ті, хто очікує розподілу, проходження базової військової підготовки або повернувся після лікування. Саме через такі підрозділи, за його словами, проходить значна частина мобілізованих після територіальних центрів комплектування.

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За інформацією автора колонки, Нестор Шуфрич-молодший опинився у резервній роті понад місяць тому. Водночас він стверджує, що вже з перших днів перебування сину народного депутата нібито запропонували "особливі умови".

Зокрема, тоді як більшість новоприбулих проживали у великих казармах із двоярусними ліжками, Шуфрич нібито був розміщений у кімнаті, призначеній для адміністрації підрозділу. За словами автора, він мав окреме спальне місце та необхідні речі для комфортного проживання, а інші мобілізовані певний час не були забезпечені навіть подушками та постільною білизною.

Окрім цього, у колонці йдеться, що всім військовозабов’язаним після прибуття вилучали мобільні телефони через міркування безпеки та дозволяли телефонувати лише у спеціально відведеному місці під контролем військовослужбовців. Водночас Шуфрич, як стверджує журналіст, нібито відкрито користувався власним телефоном у приміщенні роти без будь-яких обмежень.

Автор також пише, що під час перебування у резервній роті Шуфрич не приховував свого походження та розповідав іншим мобілізованим про обставини свого призову. За його словами, син політика пояснював, що мав бронювання, яке планував продовжити, однак був затриманий працівниками Печерського районного ТЦК, після чого пройшов військово-лікарську комісію та був направлений до резервної роти.

"Згодом пану Нестору, як і решті новобранців, видали форму. Коли таке відбувається в казармах ніби починається нове життя. Всі жваво приміряють нові обладунки, підтягують бронежилети, розгрузки, міряють шоломи. Нестор Несторович не був гіршим за інших. Залюбки носив піксель замість спортивного костюма, заходив в бараки, де хлопці з досвідом допомагали йому розібратись як засунути плиту у бронік тощо. Плити і шолом Нестору Несторовичу передали свої. З забезпеченням у цій бригаді дійсно все непогано, проте сталеві плити у броніку – це 8-15 кг. У Шуфрича-молодшого вони керамічні", — йдеться в матеріалі.

Крім того, Шуфрич брав участь у психологічних заняттях для мобілізованих, де розповідав власну історію мобілізації та спілкувався з іншими військовозобов'язаними.

"На одному з таких занять давали слово "бусифікованим". Шуфрич теж говорив. Про те, як він їхав до дівчини і під парадним його спіймали печерські ТЦКшники. Як якийсь його приятель за день до того заплатив "двадцятку" щоб вийти з нього, і він би теж так міг, але він людина принципова. Розповідав про Закарпаття звідки родом, про свого брата який воює і займається дронами", — пояснює автор.

Водночас автор стверджує, що окремі обов'язкові заходи він міг відвідувати вибірково, запізнюватися на шикування або залишати заняття раніше, тоді як до інших мобілізованих застосовувалися значно жорсткіші вимоги.

При цьому журналіст наголошує, що головною проблемою вважає не особу Нестора Шуфрича, а різний підхід до мобілізованих залежно від їхнього статусу чи зв'язків. На його думку, подібна практика негативно впливає на моральний стан військовослужбовців та породжує відчуття несправедливості серед особового складу.

Наприкінці колонки Дмитро Рясний стверджує, що згодом Нестору Шуфричу оформили відпустку за сімейними обставинами. За словами автора, станом на момент публікації матеріалу він до резервної роти після завершення відпустки так і не повернувся.

Нагадаємо, що у квітні цього року суд звільнив народного депутата Нестора Шуфрича з-під варти та відправив його під цілодобовий домашній арешт із електронним браслетом. Попри заперечення прокурорів, які наполягали на подальшому триманні під вартою, суд задовольнив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу.

У 2023 році Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича та повідомила йому про підозру у державній зраді. За версією слідства, він був фігурантом справи про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем, і нібито поширював проросійську пропаганду.