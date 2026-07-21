Как в феврале 2022 года: Чмут предупредил о возможном выходе ВС РФ в оперативное пространство

Российские войска могут прорвать украинский фронт и выйти на оперативное пространство с темпами продвижения, которых не было в последние годы. Такой сценарий возможен, если накопившиеся проблемы в секторе обороны не начнут решать системно.

Об этом в интервью "Украинской правде" от 21 июля заявил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

По словам Чмута, многие ошибочно полагают, что война и в дальнейшем будет развиваться так же, как сейчас. Он подчеркнул, что эта стабильность — лишь иллюзия.

"По телемарафону рассказывают, как мы освобождаем по 10 населенных пунктов, горят российские НПЗ и заводы. В целом хорошо, так может быть. Но это иллюзия", — сказал Чмут.

Он предупредил, что в любой момент фронт может прорваться, после чего российские войска выйдут на оперативное пространство и смогут захватывать территории с темпами, сопоставимыми с украинским контрнаступлением в Харьковской области или российским наступлением в феврале — марте 2022 года.

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Чмут также обратил внимание на состояние общества и армии. По его словам, тыл деморализован, измотан и утратил веру, а военные также устали. Он отметил, что эти проблемы накапливались годами, поэтому быстро их устранить невозможно.

Кроме того, глава фонда подчеркнул, что успешные удары по российским объектам не всегда отражают реальное положение дел на фронте. По его словам, партнеры финансируют украинский оборонно-промышленный комплекс, что позволяет наносить удары по российской инфраструктуре, однако это создает ложное ощущение, будто война и в дальнейшем будет протекать по нынешнему сценарию.

В заключение Чмут заявил, что Украине необходимо начать глубокие преобразования в секторе безопасности и обороны.

"Нам пора приступать к системным изменениям в секторе безопасности и обороны. Пора начинать системные преобразования", — сказал он, подчеркнув, что без институциональных реформ выиграть войну не удастся.

Напомним, газета The Telegraph сообщала, что Украина предупредила Россию о готовности применить баллистические ракеты, если Кремль откажется прекратить войну по нынешней линии фронта.

Ранее Фокус сообщал, что в мае 2026 года Силы обороны Украины освободили и зачистили от российских войск территорию, превышающую по площади ту, которую армия РФ смогла захватить за тот же период.