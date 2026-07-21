Як у лютому 2022: Чмут попередив про моживість виходу ЗС РФ на оперативний простір

Російські війська можуть прорвати український фронт і вийти на оперативний простір із темпами просування, яких не було останніми роками. Такий сценарій можливий, якщо накопичені проблеми в секторі оборони не почнуть вирішувати системно.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" від 21 липня заявив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

За словами Чмута, багато хто помилково вважає, що війна й надалі розвиватиметься так само, як зараз. Він наголосив, що ця стабільність є лише ілюзією.

"По телемарафону розповідають, як ми звільняємо по 10 населених пунктів, горять російські НПЗ і заводи. В цілому добре, так може бути. Але це ілюзія", — сказав Чмут.

Він попередив, що в один момент фронт може провалитися, після чого російські війська вийдуть на оперативний простір і зможуть захоплювати території темпами, співставними з українським контрнаступом на Харківщині або російським наступом у лютому — березні 2022 року.

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Чмут також звернув увагу на стан суспільства і війська. За його словами, тил деморалізований, виснажений і зневірений, а військові також втомлені. Він зазначив, що ці проблеми накопичувалися роками, тому швидко їх усунути неможливо.

Окремо керівник фонду наголосив, що успішні удари по російських об'єктах не завжди відображають реальний стан справ на фронті. За його словами, партнери фінансують український оборонно-промисловий комплекс, що дозволяє завдавати ударів по російській інфраструктурі, однак це створює хибне відчуття, ніби війна й надалі відбуватиметься за нинішнім сценарієм.

Наприкінці Чмут заявив, що Україні необхідно розпочати глибокі зміни в секторі безпеки й оборони.

"Нам пора починати системні зміни в секторі безпеки й оборони. Пора запускати системні трансформації", — сказав він, наголосивши, що без інституційних реформ виграти війну не вдасться.

Нагадаємо, The Telegraph повідомляв, що Україна попередила Росію про готовність застосувати балістичні ракети, якщо Кремль відмовиться припинити війну за нинішньою лінією фронту.

Раніше Фокус писав, що у травні 2026 року Сили оборони України звільнили й зачистили від російських військ більшу територію, ніж армія РФ змогла захопити за той самий період.