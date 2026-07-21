"Тех, кто говорит правду, снимают с должностей": Чмут сделал громкое заявление о ВСУ

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что в украинской армии сложилась кадровая система, при которой карьерный рост часто зависит от личной лояльности, а не от профессионализма. По его словам, командиров, докладывающих о реальном положении дел, могут отстранять от должностей.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде" от 21 июля.

Чмут считает, что в ВСУ и государственных структурах на протяжении многих лет формировался "обратный негативный отбор", при котором руководящие должности занимают люди, которые не противоречат начальству и говорят то, что от них хотят услышать.

"Люди в армии, которые говорят правду, не продвигаются по службе. Комбригов, докладывающих о реальном положении дел, снимают с должностей. Генералы, которые говорят о реальном положении дел, не продвигаются по карьерной лестнице", — сказал Тарас Чмут.

По его словам, такая система привела к тому, что за более чем десять лет войны в Украине осталось лишь несколько кандидатов, которых можно рассматривать на высшие военные должности. По его мнению, это свидетельствует о системных проблемах в кадровой политике, ведь в эффективной управленческой модели должен быть значительно более широкий выбор подготовленных командиров.

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Чмут также связал с этой проблемой ситуации, когда серьезные нарушения в отдельных воинских частях долгое время остаются без должной реакции. По его словам, проще "подчеркивать положительное и закрывать глаза на отрицательное", чем признавать проблемы и исправлять их.

По мнению руководителя фонда, Украине необходимы глубокие системные изменения в секторе безопасности и обороны. Он подчеркнул, что без реформ кадровой системы и институциональных изменений выиграть войну будет невозможно.

Кадровые изменения в ВСУ

Напомним, 20 июля президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с руководителями украинских воинских подразделений и корпусов. Среди приглашенных были командующий Объединенными силами Михаил Драпатый, командующий 3-м армейским корпусом Андрей Билецкий, командующий 2-м корпусом "Хартия" Игорь Оболенский, командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол, командир 1-го корпуса "Азов" Денис Прокопенко, а также заместитель начальника Генштаба Владимир Горбатюк.

Во встрече также приняли участие исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. Президент сообщил, что обсудил с военачальниками ситуацию на фронте, развитие Сил обороны и ключевые направления работы каждого из подразделений.

Ранее Фокус сообщал, что слухи о возможной отставке Александра Сырского начали приобретать черты реального политического сценария. Владимир Зеленский консультируется с военными, народные депутаты собирают подписи, а западные СМИ уже обсуждают возможную замену главнокомандующего.