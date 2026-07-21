"Тих, хто говорить правду, знімають з посад": Чмут зробив гучну заяву про ЗСУ

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що в українській армії склалася кадрова система, за якої кар'єрне зростання часто залежить від особистої лояльності, а не від професійності. За його словами, командирів, які доповідають реальний стан справ, можуть усувати з посад.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді" від 21 липня.

Чмут вважає, що в ЗСУ та державних структурах роками формувався "зворотний негативний відбір", коли керівні посади отримують люди, які не суперечать начальству й говорять те, що від них хочуть почути.

"Люди в армії, які кажуть правду, не рухаються. Комбригів, які доповідають реальний стан справ, знімають з посад. Генерали, які кажуть реальний стан справ, не рухаються по кар'єрних сходах", — сказав Тарас Чмут.

За його словами, така система призвела до того, що за понад десять років війни в Україні залишилося лише кілька кандидатів, яких можна розглядати на найвищі військові посади. На його думку, це свідчить про системні проблеми в кадровій політиці, адже в ефективній управлінській моделі має бути значно ширший вибір підготовлених командирів.

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Чмут також пов'язав із цією проблемою ситуації, коли серйозні порушення в окремих військових підрозділах довго залишаються без належної реакції. За його словами, простіше "посилювати позитив і закривати очі на негатив", ніж визнавати проблеми та виправляти їх.

На думку керівника фонду, Україні потрібні глибокі системні зміни в секторі безпеки й оборони. Він наголосив, що без реформ кадрової системи та інституційних змін виграти війну буде неможливо.

Кадрові зміни в ЗСУ

Нагадаємо, 20 липня президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із керівниками українських військових підрозділів та корпусів. Серед запрошених були командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий, командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командувач 2-го корпусу "Хартія" Ігор Оболєнський, командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол, командир 1-го корпусу "Азов" Денис Прокопенко, а також заступник начальника Генштабу Володимир Горбатюк.

У зустрічі також взяли участь виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Президент повідомив, що обговорив із воєначальниками ситуацію на фронті, розвиток Сил оборони та ключові напрямки роботи кожного з підрозділів.

Раніше Фокус повідомляв, що чутки про можливу відставку Олександра Сирського почали набувати ознак реального політичного сценарію. Володимир Зеленський консультується з військовими, народні депутати збирають підписи, а західні медіа вже обговорюють можливу заміну головнокомандувача.