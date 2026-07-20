Зеленський зустрівся з Драпатим, Білецьким та іншими воєначальникам: кого запросили в Київ

20 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з чотирма українськими воєначальниками, які командують корпусами та військовими угрупування. Серед інших, відбулась повторна зустріч з командувачем 3 корпусу Андрієм Білецьким та перша протягом останньої кризи зустріч з командувачем Об'єднаних сил Михайлом Драпатим. З ким зустрівся президент на тлі протестів проти звільнення Михайлова, закликів "звільнити Сирського" та в очікування засідання Ставки Верховного головнокомандувача?

Під час зустрічі Зеленського з топофіцерами Сил оборони у кабінеті був присутній в.о. міністра оборони Євген Хмара та заступник глави офісу президента Павла Паліса, показала серія фото з соцмереж президента. Інформація про перші очні зустрічі з'явилась у мережі о 15:23 і тривала протягом двох годин.

Зеленський повідомив, що зустрівся з воєначальниками Сил оборони. Причина зустрічі не відома: не вказано, чи пов'язана вона вимогами протестувальників звільнити головнокомандувача Олександра Сирського.

Кого запросили на нараду у Київ в офіс президента:

заступник начальника Генерального штабу Володимир Горбатюк;

командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий;

командувач 3 армійського корпусу Андрій Білецький;

командувач 2 корпусу "Хартія" Ігор Оболєнський;

командувача Десантно-штурмових військ Олег Апостол;

командир 1 корпусу "Азов".Денис Прокопенко.

Відео дня

…

Відставка Сирського — Володимир Горбатюк на зустрічі з Зеленським, 20 липня Відставка Сирського — Михайло Драпатий на зустрічі з Зеленським, 20 липня Відставка Сирського — Андрій Білецький на зустрічі з Зеленським, 20 липня Відставка Сирського — Ігор Оболєнський на зустрічі з Зеленським, 20 липня Відставка Сирського — Олег Апостол на зустрічі з Зеленським, 20 липня Відставка Сирського — Денис Прокопенко на зустрічі з Зеленським, 20 липня

У деяких дописах окремо згадується, за що дякують офіцеру ЗСУ. Наприклад, Апостол бачить "ширший розвиток ситуації" та нові загрози, Оболєнському дякували за ширше застосування дронів, з Білецьким говорили про "перспективи України на фронті та стратегію дій", з Драпатим — про досвід злагодження різних підрозділів Сил оборони, з Горбатюком — про постачання зброї та взаємодію з партнерами.

Відставка Сирського — що відомо

Тим часом в анонімному каналі Ukraine context, який пише про політику та військо, опублікували п'ять імен воєначальників, які начебто розглядаються на посаду главкома замість Сирського. Зауважується, що це частин списку: є й інші. Джерело цієї інформації не вказане. Також заявляється, що ексміністра оборони Михайла Федорова не повернуть у відомство, але там лишиться його команда, а він отримає іншу дотичну посаду: підтверджень цієї інформації немає.

Фото: Скриншот

Зазначимо, вдень 20 липня у мережі з'явилась інформація про можливу відставку чинного головнокомандувача Олександра Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова. Кількома годинами раніше писали, що саме сьогодні має відбутись засідання Ставки, на якому можуть вирішити, хто може зайняти його посаду. За годину Генштаб ЗСУ спростував припущення про відставку Сирського.

Тим часом в Україні п'яту добу поспіль тримають протести на підтримку Михайла Федорова. Протести почались після його відставки та брифінгу, на якому ішлося про протистояння з Сирським та Генштабом ЗСУ. Серед іншого, Федоров розповів про те, що українське командування не готове змінювати тактику у відповідь но нових технологічних рішень.

Нагадуємо, на порталі Фокус вийшов матеріал, у якому зібрана інформація про можливого наступника Олександра Сирського.