Зеленский встретился с Драпатым, Билецким и другими военачальниками: кого пригласили в Киев

20 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с четырьмя украинскими военачальниками, командующими корпусами и военными группировками. Среди прочего состоялась повторная встреча с командующим 3-м корпусом Андреем Билецким и первая за время последнего кризиса встреча с командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым. С кем встретился президент на фоне протестов против увольнения Михайлова, призывов "уволить Сырского" и в ожидании заседания Ставки Верховного главнокомандующего?

Во время встречи Зеленского с высшим офицерским составом Сил обороны в кабинете присутствовали и.о. министра обороны Евгений Хмара и заместитель главы офиса президента Павла Палиса, как показала серия фотографий из социальных сетей президента. Информация о первых личных встречах появилась в сети в 15:23 и продолжалась в течение двух часов.

Зеленский сообщил, что встретился с военачальниками Сил обороны. Причина встречи неизвестна: не указано, связана ли она с требованиями протестующих об отставке главнокомандующего Александра Сырского.

Кого пригласили на совещание в Киев в офис президента:

заместитель начальника штаба ЗСУ Владимир Горбатюк;

командующий Объединенными силами Михаил Драпатый;

командующий 3-м армейским корпусом Андрей Билецкий;

командующий 2-м корпусом "Хартия" Игорь Оболенский;

командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол;

командир 1-го корпуса "Азов" Денис Прокопенко.

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Отставка Сырского — Владимир Горбатюк на встрече с Зеленским, 20 июля Отставка Сырского — Михаил Драпатый на встрече с Зеленским, 20 июля Отставка Сырского — Андрей Билецкий на встрече с Зеленским, 20 июля Отставка Сырского — Игорь Оболенский на встрече с Зеленским, 20 июля Отставка Сырского — Олег Апостол на встрече с Зеленским, 20 июля Отставка Сырского — Денис Прокопенко на встрече с Зеленским, 20 июля

В некоторых сообщениях отдельно упоминается, за что благодарят офицера ВСУ. Например, Апостол видит "более широкое развитие ситуации" и новые угрозы, Оболенскому благодарили за более широкое применение дронов, с Билецким обсуждали "перспективы Украины на фронте и стратегию действий", с Драпатым — об опыте координации различных подразделений Сил обороны, с Горбатюком — о поставках оружия и взаимодействии с партнерами.

Отставка Сырского — что известно

Между тем в анонимном канале Ukraine context, пишущего о политике и армии, опубликовали пять фамилий военачальников, которые якобы рассматриваются на должность главнокомандующего вместо Сырского. Отмечается, что это лишь часть списка: есть и другие. Источник этой информации не указан. Также заявляется, что экс-министра обороны Михаила Федорова не вернут в ведомство, но там останется его команда, а он получит другую смежную должность: подтверждений этой информации нет.

Отставка Сырского — кадидаты на долдность главкома, 20 июля Фото: Скриншот

Отметим, что днем 20 июля в сети появилась информация о возможной отставке действующего главнокомандующего Александра Сырского и начальника штаба Андрея Гнатова. Несколькими часами ранее сообщалось, что именно сегодня должно состояться заседание Ставки, на котором может быть решено, кто займет его должность. Через час Генштаб ВСУ опроверг предположения об отставке Сырского.

Тем временем в Украине уже пятые сутки подряд продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова. Протесты начались после его отставки и брифинга, на котором речь шла о противостоянии с Сырским и Генштабом ВСУ. Среди прочего, Федоров рассказал о том, что украинское командование не готово менять тактику в ответ на новые технологические решения.

Напоминаем, что на портале Фокус появился материал, в котором собрана информация о возможном преемнике Александра Сырского.