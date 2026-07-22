Морские дроны Magura начнут производить в США: заводы будут выпускать до тысячи единиц в год

В США планируют начать производство украинских морских дронов Magura, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Их будут выпускать в рамках партнерства американской компании ReconCraft и украинской компании Uforce.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Соответствующий меморандум стороны подписали в Вашингтоне в здании посольства Украины. Сотрудничество предусматривает совместное использование оборудования, материалов и специалистов, а производственные площадки в Орегоне и Южной Каролине смогут выпускать от сотен до тысяч беспилотников в год.

Интерес США к украинским морским дронам возрос на фоне активного технологического обмена между Киевом и Вашингтоном. В июле американские военные впервые применили собственные морские беспилотники в реальных боевых условиях во время операции в Ормузском проливе. В то же время Пентагон обсуждает масштабное финансирование автономных систем, в частности различных типов дронов.

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Magura — это беспилотные скоростные катера, способные выполнять боевые и разведывательные задачи. Они могут действовать на расстоянии до 560 км и перевозить полезную нагрузку около 770 кг. В зависимости от конфигурации один такой аппарат может стоить менее 500 тысяч долларов. Среди его возможностей — запуск беспилотников, противоминные операции и буксировка гидролокаторов для поиска подводных лодок.

По данным издания, морские дроны, в частности Magura, существенно повлияли на ситуацию в Чёрном море, вынудив российские корабли изменить тактику и покинуть часть позиций.

В то же время украинские разработки выходят и на другие рынки: ранее Пентагон призвал американских производителей рассмотреть возможность сотрудничества по более чем десяти типам украинских дронов, а украинские компании уже расширяют партнерские отношения в Великобритании, Германии и Дании.

"Мы — первая компания, производящая беспилотные надводные суда, одобренные правительством Украины для производства в Америке в целях обеспечения успеха американских военных", — сказал руководитель Uforce USA Шон Планки.

Напомним, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш") сообщил, что украинские производители тестируют новые средства радиоэлектронной борьбы для противодействия реактивным дронам-камикадзе типа "Шахед", которые управляются через MESH-сети. По его словам, испытания уже прошли на полигоне, а разработки ведутся при участии Brave1 и Главного управления РЭБ Генштаба ВСУ.

Кроме того, 21 июля в Украине был представлен высокоскоростной дрон-перехватчик P1-SUN Jetkille, предназначенный для уничтожения реактивных "Шахедов".