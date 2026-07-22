Морскі дрони Magura почнуть виробляти у США: заводи випускатимуть до тисячі на рік

У США планують розпочати виробництво українських морських дронів Magura, які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Їх випускатимуть у межах партнерства американської ReconCraft та української компанії Uforce.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Відповідний меморандум сторони підписали у Вашингтоні в приміщенні посольства України. Співпраця передбачає спільне використання обладнання, матеріалів і фахівців, а виробничі майданчики в Орегоні та Південній Кароліні зможуть випускати від сотень до тисяч безпілотників на рік.

Інтерес США до українських морських дронів зріс на тлі активного технологічного обміну між Києвом і Вашингтоном. У липні американські військові вперше застосували власні морські безпілотники в реальних бойових умовах під час операції в Ормузькій протоці. Водночас Пентагон обговорює масштабне фінансування автономних систем, зокрема різних типів дронів.

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Magura — це безпілотні швидкісні катери, здатні виконувати бойові та розвідувальні завдання. Вони можуть діяти на відстані до 560 км і перевозити корисне навантаження близько 770 кг. Залежно від конфігурації один такий апарат може коштувати менш як 500 тисяч доларів. Серед його можливостей — запуск безпілотників, протимінні операції та буксирування гідролокаторів для пошуку підводних човнів.

За даними видання, морські дрони, зокрема Magura, суттєво вплинули на ситуацію в Чорному морі, змусивши російські кораблі змінити тактику та залишити частину позицій.

Водночас українські розробки виходять і на інші ринки: раніше Пентагон закликав американських виробників розглянути співпрацю щодо понад десяти типів українських дронів, а українські компанії вже розширюють партнерства у Великій Британії, Німеччині та Данії.

“Ми є першою компанією, яка виробляє безпілотні надводні судна, схвалені урядом України для виробництва в Америці задля успіху американських військових”, — сказав керівник Uforce USA Шон Планкі.

Нагадаємо, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив, що українські виробники тестують нові засоби радіоелектронної боротьби для протидії реактивним дронам-камікадзе типу "Шахед", які керуються через МЕШ-мережі. За його словами, випробування вже відбулися на полігоні, а розробки створюють за участі Brave1 та Головного управління РЕБ Генштабу ЗСУ.

Також 21 липня в Україні представили швидкісний дрон-перехоплювач P1-SUN Jetkille, призначений для знищення реактивних "Шахедів".