Уже сбивает дроны: в Генштабе анонсировали использование лазерного оружия в войне

Заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами Украины бригадный генерал Андрей Лебеденко заявил, что подобное оружие уже успешно сбивает FPV-дроны.

Украина развивает проекты, связанные с лазерным оружием, заявил заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко. Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом генерал рассказал на брифинге "Военные инновации: основные достижения за первое полугодие 2026 года" 22 июля.

"Реализуются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже существует сегодня. Есть производители и команды — как в составе ВСУ, так и за их пределами — частные предприятия, которые производят лазерное оружие. Оно уже сегодня способно сбивать FPV, уже сегодня работает над "шахедами". И это история ближайших 2–3 месяцев — у нас появятся такие же средства, которые позволят ещё лучше, чем пулемёты, поражать средства воздушного нападения. Такова перспектива. Сегодня все это удается", — заявил он.

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Лебеденко подчеркнул, что система создания инноваций — это своего рода конвейер, который должен работать динамично. А следующий шаг — это разработка современных систем и вооружений.

"Это и дроны, и НРК, и системы, позволяющие ими управлять, информационные системы, новые виды оружия, в том числе футуристическое, но сегодня оно уже используется; это и лазерное оружие", — сказал Лебеденко.

Издание "Фокус" сообщило, что Украина в скором времени получит лазерное оружие "Тризуб" — установленную на прицепе систему противовоздушной обороны, которая сбивает дроны и ослепляет самолеты, сообщила компания-производитель.

А в феврале СМИ рассказали об особенностях другой системы — лазерного оружия Sunray, которое сбивает или ослепляет воздушные цели. Выяснилось, что установка уже работает в качестве системы противовоздушной обороны, поскольку журналист издания The Atlantic собственными глазами видел сбивание БПЛА на высоте 100 м.