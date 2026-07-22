Вже збиває дрони: в Генштабі анонсували використання лазерної зброї у війні

Заступник головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко заявив, що подібна зброя вже успішно збиває FPV-дрони.

Україна розвиває проєкти, пов'язані із лазерною зброєю, заявив заступник головкома Андрій Лебеденко. Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це генерал розповів на брифінгу "Військові інновації: основні досягнення за перше півріччя 2026 року" 22 липня.

"Рухаються проєкти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже сьогодні є. Є виробники і команди, всередині ЗСУ, і ззовні – приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю. Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над "шахедами". І це історія найближчих 2-3 місяців – в нас будуть такі самі засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети, вражати засоби повітряного нападу. Це така перспектива. Сьогодні це все вдається", – заявив він.

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Лебеденко підкреслив, що система утворення інновацій — це такий конвеєр, який має бути динамічно працюючим. І наступний крок — це розробка сучасних систем та зброї.

"Це і дрони, і НРК, і системи, які дозволяють управляти ними, інформаційні системи, нові засоби — зброя, в тому числі футуристична, але сьогодні вона вже використовується; це і лазерна зброя", — сказав Лебеденко.

Фокус писав, що Україна незабаром отримає лазерну зброю "Тризуб" — систему протиповітряної оборони, встановлену на причіп, яка збиває дрони та сліпить літаки, розповіла компанія-виробник.

А у лютому медіа розповіли про особливості іншої системи — лазерної зброї Sunray, яка збиває або засліплює повітряні цілі. З'ясувалось, що установка вже працює як система протиповітряної оборони, оскільки журналіст медіа The Atlantic на власні очі бачив збиття БпЛА на висоті 100 м.