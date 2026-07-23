Дроны атаковали Ульяновскую область РФ: в районе НПЗ разразился сильный пожар (видео)

В ночь на 23 июля дроны достигли Ульяновской области России, где под атакой оказался объект нефтеперерабатывающей промышленности.

По предварительным данным, дроны, возможно, нанесли удар по базе сжиженного газа ООО "НС-Ойл" в рабочем поселке Новоспасское в Ульяновской области. Об этом сообщают OSINT-каналы.

"В Новоспасском, Ульяновской области, подверглась нападению база сжиженного газа ООО "НС-Ойл", — говорится в сообщении.

По предположениям другого мониторингового канала, в Новоспасском под ударом дронов оказался нефтеперерабатывающий завод ООО "НС-Ойл". Однако точных официальных данных о том, какой именно объект подвергся атаке, на момент публикации не было.

В сети также появились кадры последствий попаданий. На месте разразился сильный пожар и поднялся густой чёрный дым.

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Кадры пожара в российском Новоспасском после атаки дронов этой ночью

До этого в регионе около 03:00 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА. В аэропорту Ульяновска "Росавиация" ввела в действие план "Ковёр" в связи с угрозой. Однако местные власти обстрел не комментировали.

Стоит отметить, что "НС-Ойл" перерабатывает нефть, производит бензиновую и дизельную фракции, а также мазут. Мощность завода составляет до 600 000 тонн топлива в год. Ранее, в октябре 2025 года, этот объект уже подвергался атаке дронов.

Кроме того, этой ночью дроны нанесли массированные удары по оккупированному Крыму. OSINT-каналы сообщали о серии взрывов в Ялте, Феодосии, Евпатории и Севастополе, а также о возможных попаданиях по энергетической инфраструктуре оккупантов.

Мониторинговые каналы сообщали, что в ночь на 23 июля дроны атаковали российский Воронеж: вероятно, под ударом оказался очередной логистический хаб компании Wildberries.