Дрони атакували Ульяновську області РФ: здійнялася сильна пожежа у районі НПЗ (відео)

У ніч на 23 липня дрони дісталися Ульяновської області Росії, де під атакою опинився об'єкт нафтопереробної промисловості.

За попередньою інформацією, дрони могли уразити базу зрідженого газу ТОВ "НС-Ойл" у робітничому селищі Новоспаське в Ульяновській області. Про це пишуть OSINT-канали.

"Новоспаське, Ульяновська область, атаковано базу зрідженого газу ТОВ "НС-Ойл", — йдеться у повідомленні.

За припущеннями іншого моніторингового каналу, в Новоспаському під ударом дронів опинився нафтопереробний завод ТОВ "НС-Ойл". Однак точних офіційних даних щодо того, який саме об'єкт було атаковано, на момент публікації не було.

У мережі також показали кадри наслідків влучань. На місці здійнялася сильна пожежа та густий чорний дим.

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Кадри пожежі у російському Новоспаському після атаки дронів цієї ночі

Перед цим у регіоні було оголошено близько 03:00 години повітряну тривогу через загрозу БпЛА. В аеропорту Ульяновська "Росавіація" запровадила план "Килим" на тлі загрози. Однак місцева влада обстрілу не коментувала.

Варто зауважити, що "НС-Ойл" переробляє нафту, виробляє бензинову та дизельну фракції, мазут. Потужність заводу становить до 600 000 тонн пального на рік. Раніше, у жовтні 2025 року, цей об'єкт вже атакували дрони.

Також цієї ночі дрони масовано атакували окупований Крим. OSINT-канали повідомляли про серію вибухів в Ялті, Феодосії, Євпаторії та Севастополі та можливі влучання по енергетичній інфраструктурі окупантів.

Моніторингові канали писали, що дрони у ніч на 23 липня атакували російський Воронеж: ймовірно, під ударом опинився черговий логістичний хаб компанії Wildberries.