Дрони масовано атакують Крим: в Ялті та Феодосії "прилетіло" по енергетиці окупантів, — соцмережі (відео)

У ніч на 23 липня безпілотники масовано атакували окупований Крим. У мережі пишуть про численні вибухи у Феодосії, Севастополі, Євпаторії та Ялті.

Під атакою дронів опинилася зокрема енергетична інфраструктура окупантів. Про це повідомив моніторинговий канал "Крымский ветер".

Атака на окупований півострів почалася близько 01:00 години. Спершу вибухи та стрілянину було чутно у Феодосії, а через деякий час серію сильних вибухів та проліт великої кількості дронів OSINT-аналітики фіксували в Ялті.

Згодом моніторингові канали розповіли, що у Феодосії під ударом могла опинитися місцева електрична підстанція.

"Ймовірно, влучили по електропідстанції в Корабельному провулку. Це ПС 110/10/0.4 кВ (ТП-1106 "Схід")", — пише "Крымский ветер".

Кадри нічної атаки дронів на Феодосію та Ялту

Близько 03:00 години аналітики повідомили, що під Феодосією могло статися ще одне влучання. Попередньо, могла бути атакована підстанція 110/35/6 кВ "Приморська".

Відео дня

OSINT-канал Exilenova+ також писав про атаку дронів та влучання по енергетичній інфраструктурі в окупованій Ялті. За повідомленнями аналітиків каналу Supernova+, в Ялті також могла бути атакована електрична підстанція.

Офіційних підтверджень ударів по згаданих енергетичних об'єктах на момент публікації не було.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв також повідомляв, що БпЛА цієї ночі атакували місто. Він писав, що у Балаклавському районі російській ППО вдалося нібито збити щонайменше 4 дрони.

Водночас "Крымский ветер" припустив, що у Севастополі дрони могли атакувати позицію ППО у районі Балаклавської ТЕС. Там було чутно серію вибухів, після чого детонацію. Проте офіційних коментарів з приводу цього немає.

Нагадаємо, напередодні уночі в Алушті та Ялті зникло світло після атаки безпілотників.

Також після атаки дронів у ніч на 21 липня у мережі повідомили, що під Сімферополем міг загорітися логістичний центр відомої компанії.