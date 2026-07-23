Трамп может начать новую операцию в стране, где действуют наемники РФ, — WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против связанной с "Аль-Каидой" группировки JNIM. Если решение будет принято, Мали станет восьмой страной, где Трамп санкционировал удары после начала своего второго президентского срока.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

По их словам, среди высокопоставленных чиновников нет единой позиции по поводу проведения операции, хотя одним из главных сторонников применения силы является старший директор Совета национальной безопасности США по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.

В Белом доме не подтвердили, принял ли президент окончательное решение о нанесении ударов. В то же время представитель администрации заявил, что США призывают страны Северной и Западной Африки закупать американское оборудование для борьбы с террористами. Также он подчеркнул, что Россия "оказалась неэффективным партнером в сфере безопасности для Мали" и выразил надежду, что другие африканские страны обратят внимание на "ужасающие результаты" Москвы в борьбе с терроризмом.

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В последние годы в Мали развернулись боевые действия с участием исламистских группировок. Наибольшее влияние в стране имеет JNIM, которая в последнее время активизировала атаки не только в Мали, но и в прибрежных государствах Западной Африки. В то же время власти Мали привлекли для борьбы с боевиками российских наемников — сначала ЧВК "Вагнер", а сейчас структуру Africa Corps, связанную с Министерством обороны РФ.

По данным проекта Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), в прошлом году военные Мали и их российские союзники были ответственны за гибель 925 мирных жителей, тогда как исламистские группировки — за 232. Эксперты предупреждают, что возможные американские удары могут привести к столкновению с российскими силами в регионе, а также усилить другие экстремистские группировки.

Эксперт по региону Сахель Васим Наср считает, что новая военная операция вряд ли решит проблему.

"Военное решение снова ничего не изменит. Франция пыталась десять лет, Россия — пять, но ситуация только ухудшалась", — сказал он.

Напомним, что в апреле наемники российского "Африканского корпуса", связанного с Министерством обороны РФ, заявили об отступлении после атак повстанцев в Мали.

В том же месяце повстанцы атаковали российскую военную базу в Мали. В результате нападения погиб министр обороны страны.