Трамп може розпочати нову операцію в країні, де діють найманці РФ, — WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість військової операції в Малі проти пов'язаного з "Аль-Каїдою" угруповання JNIM. Якщо рішення ухвалять, Малі стане восьмою країною, де Трамп санкціонував удари після початку свого другого президентського терміну.

Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на нинішніх і колишніх американських чиновників, знайомих із обговореннями.

За їхніми словами, серед високопосадовців немає єдиної позиції щодо проведення операції, хоча одним із головних прихильників застосування сили є старший директор Ради національної безпеки США з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка.

У Білому домі не підтвердили, чи ухвалив президент остаточне рішення про удари. Водночас представник адміністрації заявив, що США закликають країни Північної та Західної Африки закуповувати американське обладнання для боротьби з терористами. Також він наголосив, що Росія "виявилася неефективним партнером у сфері безпеки для Малі" і висловив сподівання, що інші африканські країни звернуть увагу на "жахливі результати" Москви у боротьбі з тероризмом.

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Останніми роками Малі охопили бойові дії за участю ісламістських угруповань. Найбільший вплив у країні має JNIM, який останнім часом посилив атаки не лише в Малі, а й у прибережних державах Західної Африки. Водночас влада Малі залучила для боротьби з бойовиками російських найманців — спочатку ПВК "Вагнер", а нині структуру Africa Corps, пов'язану з Міністерством оборони РФ.

За даними проєкту Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), торік військові Малі та їхні російські союзники були відповідальні за загибель 925 мирних жителів, тоді як ісламістські угруповання — за 232. Експерти попереджають, що можливі американські удари можуть призвести до зіткнення з російськими силами в регіоні, а також посилити інші екстремістські угруповання.

Фахівець із регіону Сахель Васім Наср вважає, що нова військова операція навряд чи вирішить проблему.

"Військове рішення знову нічого не змінить. Франція намагалася десять років, Росія — п'ять, але ситуація лише погіршувалася", — сказав він.

Нагадаємо, у квітні найманці російського "Африканського корпусу", пов'язаного з Міністерством оборони РФ, заявили про відступ після атак повстанців у Малі.

Того ж місяця повстанці атакували російську військову базу в Малі. Унаслідок нападу загинув міністр оборони країни.