В Подмосковье разбился военный самолет Су-57: пилот катапультировался, — росСМИ (фото)

В Московской области, по предварительным данным, 23 июля потерпел крушение военный самолет Су-57. Пилот успел катапультироваться, на место выехали оперативные службы.

Об этом сообщило российское СМИ "Известия" со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника издания, авария произошла вблизи села Луцино в Одинцовском районе Подмосковья. Источник охарактеризовал воздушное судно как истребитель, однако его принадлежность не уточняется.

Авиакатастрофа военного самолета Су-57 Фото: Соцсети

По данным РЕН ТВ, речь идет о предварительной информации о катастрофе военного самолета. Сообщается, что пилот воспользовался системой катапультирования.

Авиакатастрофа военного самолета Су-57 Фото: Соцсети

Кроме того, очевидцы сообщили, что самолёт упал на поле между микрорайоном Шихово в Звенигороде и селом Луцино. По их словам, он пролетал низко над городом, а пилоты, вероятно, успели катапультироваться.

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Авиакатастрофа военного самолета Су-57 Фото: Соцсети

На момент публикации официальных сообщений от Минобороны РФ о причинах инцидента не поступало.

Су-57 — это российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он был разработан для обеспечения превосходства в воздухе, перехвата других самолетов, а также нанесения ударов по наземным и морским целям. Самолёт может применять управляемые ракеты и авиабомбы, а также оснащён технологиями снижения заметности для радаров.

Напомним, 15 июня 2026 года в Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. В Минобороны России заявили, что самолет потерпел крушение при заходе на посадку после планового учебно-тренировочного полета, а экипаж катапультировался. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ двигателей. Именно самолеты Ту-22М3 Россия использует для нанесения ударов по Украине.

Кроме того, 25 декабря 2024 года самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского Актау. На борту находились 67 человек: 38 погибли, ещё 29 выжили. Впоследствии было установлено, что самолёт был сбит над районом Грозного в результате действий российской противовоздушной обороны. В апреле 2026 года Россия официально признала причастность своей ПВО к катастрофе и согласилась выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших.