У Підмосков'ї розбився військовий літак Су-57: пілот катапультувався, — росЗМІ (фото)
У Московській області, за попередніми даними, 23 липня зазнав аварії військовий літак Су-57. Пілот встиг катапультуватися, на місце виїхали оперативні служби.
Про це повідомило російське ЗМІ "Известия" із посиланням на власні джерела.
За інформацією співрозмовника видання, аварія сталася поблизу села Луцино в Одинцовському районі Підмосков'я. Джерело охарактеризувало повітряне судно як винищувач, однак його належність не уточнюється.
За даними РЕН ТВ, йдеться про попередню інформацію щодо катастрофи військового літака. Повідомляється, що льотчик скористався системою катапультування.
Також очевидці повідомили, що літак упав на полі між мікрорайоном Шихово у Звенигороді та селом Луцино. За їхніми словами, він низько пролітав над містом, а пілоти, ймовірно, встигли катапультуватися.
Офіційних повідомлень від Міноборони РФ щодо причини інциденту на момент публікації не було.
Су-57 — це російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління. Його розробили для завоювання переваги в повітрі, перехоплення інших літаків, а також завдання ударів по наземних і морських цілях. Літак може застосовувати керовані ракети та авіабомби, а також оснащений технологіями зниження помітності для радарів.
Нагадаємо, 15 червня 2026 року в Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. У Міноборони Росії заявили, що літак зазнав аварії під час заходу на посадку після планового навчально-тренувального польоту, а екіпаж катапультувався. За попередніми даними, причиною катастрофи стала відмова двигунів. Саме літаки Ту-22М3 Росія використовує для ударів по Україні.
Також 25 грудня 2024 року літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який виконував рейс Баку — Грозний, зазнав катастрофи поблизу казахстанського Актау. На борту перебували 67 людей: 38 загинули, ще 29 вижили. Згодом було встановлено, що літак отримав ураження над районом Грозного внаслідок роботи російської протиповітряної оборони. У квітні 2026 року Росія офіційно визнала причетність своєї ППО до катастрофи та погодилася виплатити компенсації постраждалим і родинам загиблих.