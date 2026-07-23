У Підмосков'ї розбився військовий літак Су-57: пілот катапультувався, — росЗМІ (фото)

У Московській області, за попередніми даними, 23 липня зазнав аварії військовий літак Су-57. Пілот встиг катапультуватися, на місце виїхали оперативні служби.

Про це повідомило російське ЗМІ "Известия" із посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовника видання, аварія сталася поблизу села Луцино в Одинцовському районі Підмосков'я. Джерело охарактеризувало повітряне судно як винищувач, однак його належність не уточнюється.

Аварія військового літака Су-57 Фото: Соцмережі

За даними РЕН ТВ, йдеться про попередню інформацію щодо катастрофи військового літака. Повідомляється, що льотчик скористався системою катапультування.

Аварія військового літака Су-57 Фото: Соцмережі

Також очевидці повідомили, що літак упав на полі між мікрорайоном Шихово у Звенигороді та селом Луцино. За їхніми словами, він низько пролітав над містом, а пілоти, ймовірно, встигли катапультуватися.

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Аварія військового літака Су-57 Фото: Соцмережі

Офіційних повідомлень від Міноборони РФ щодо причини інциденту на момент публікації не було.

Су-57 — це російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління. Його розробили для завоювання переваги в повітрі, перехоплення інших літаків, а також завдання ударів по наземних і морських цілях. Літак може застосовувати керовані ракети та авіабомби, а також оснащений технологіями зниження помітності для радарів.

Нагадаємо, 15 червня 2026 року в Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. У Міноборони Росії заявили, що літак зазнав аварії під час заходу на посадку після планового навчально-тренувального польоту, а екіпаж катапультувався. За попередніми даними, причиною катастрофи стала відмова двигунів. Саме літаки Ту-22М3 Росія використовує для ударів по Україні.

Також 25 грудня 2024 року літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який виконував рейс Баку — Грозний, зазнав катастрофи поблизу казахстанського Актау. На борту перебували 67 людей: 38 загинули, ще 29 вижили. Згодом було встановлено, що літак отримав ураження над районом Грозного внаслідок роботи російської протиповітряної оборони. У квітні 2026 року Росія офіційно визнала причетність своєї ППО до катастрофи та погодилася виплатити компенсації постраждалим і родинам загиблих.