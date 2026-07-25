В Энгельсе произошел пожар недалеко от аэродрома: там базируется стратегическая авиация РФ (фото, видео)

В российском Энгельсе вспыхнул пожар на территории части, где располагался штаб стратегической авиации РФ. Местные жители говорят, что возгорание произошло по неизвестным причинам.

По сообщениям местных жителей, в бывшем штабе 22-й тяжёлой бомбардировочной дивизии произошло возгорание в здании штаба или казармы. Кадры с места пожара публикуют мониторы из Exilenova+.

"Энгельс. Местные жители сообщают, что одно из зданий казарм просто загорелось. По их словам, никакой атаки не было", — говорится в сообщении.

Мониторинговая группа отмечает, что не может подтвердить факт атаки. По данным из открытых источников, в Энгельсе располагалась штаб-квартира 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ.

В то же время российские паблики сообщают, что в Энгельсе и Саратовской области РФ была объявлена угроза с дронов и ракет.

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Ранее Фокус сообщал о том, как дроны атаковали российский военный аэродром в Энгельсе. По данным аналитиков, пожар мог вспыхнуть на территории стоянки самолетов.

Впоследствии стало известно об уничтожении российского Ту-95 в Энгельсе. По словам Зеленского, Служба безопасности Украины уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-95 на военном аэродроме в Энгельсе в Саратовской области РФ.