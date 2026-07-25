В Енгельсі сталася пожежа поблизу аеродрому: там базується стратегічна авіація РФ (фото, відео)

В російському Енгельсі спалахнула пожежа на території частини, де був штаб стратегічної авіації РФ. Місцеві говорять, що займання сталося з невідомих причин.

За повідомленнями місцевих, у колишньому штабі 22-ї важкої бомбардувальної дивізії сталося займання штабу або казарми. Кадри з місця пожежі публікують монітори з Exilenova+.

"Енгельс. Місцеві жителі повідомляють, що одна з будівель казарм просто загорілася. За їхніми словами, жодної атаки не було", — вказано в повідомленні.

Моніторинговий паблік зазначає, що не можуть підтвердити факт атаки. За відкритими джерелами вказано, що в Енгельсі перебувала штаб-квартира 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ.

Водночас російські пабліки повідомляють, що в Енгельсі та Саратовській області РФ були оголошені дронова та ракетна небезпека.

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Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони атакували військовий аеродром росіян в Енгельсі. За даними аналітиків, пожежа могла здійнятися на території стоянки літаків.

Згодом стало відомо про знищення російського Ту-95 в Енгельсі. За словами Зеленського, Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі в Енгельсі в Саратовській області РФ.