В оккупированном Крыму прогремели взрывы: под обстрелом оказался ряд городов (фото, видео)

В ночь на 26 июля в ряде городов временно оккупированного Крыма раздались взрывы. По данным мониторинговых пабликов, под обстрелом оказались города Ялта, Феодосия и Симферополь.

Осintery также отмечают, что в Симферополе под ударом могла оказаться Таврическая ТЭЦ. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

"Крым. Местные жители сообщают о нападениях в разных городах. В Симферополе, по сообщениям, под обстрелом находится Таврическая ТЭЦ. На втором видео видна характерная вспышка", — говорится в сообщении.

В мониторинговых группах в соцсетях сообщают о нападениях в Ялте и Феодосии. Кроме того, по данным канала"Крымский ветер", в районе Феодосии слышался пролет множества дронов и мощные взрывы в период с 02:12 до 02:24.

"По предварительным данным, удары были нанесены по позициям РЛС на горе Тепе-Оба. В социальных сетях обсуждают взрывы. В городе отключилось электричество, подписчики сообщают об ударе по подстанции", — говорится в сообщении.

Відео дня

Ранее "Фокус" сообщал о том, как в Джанкое мобильную связь "выдают" по графику. Местных жителей призвали учитывать этот график при планировании звонков, использовании мобильного интернета и решении вопросов, для которых требуется стабильная связь.

Впоследствии стало известно, что в оккупированном Симферополе сгорел склад Wildberries. Там после попаданий нескольких дронов разразился сильный пожар.