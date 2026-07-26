В окупованому Криму пролунали вибухи: під атакою перебувала низка міст (фото, відео)

Вночі проти 26 липня в низці міст тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. За даними моніторингових пабліків, під атакою перебували міста Ялта, Феодосія та Сімферополь.

Осінтери також вказують, що в Сімферополі під атакою могла опинитися Таврійська ТЕЦ. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

"Крим. Місцеві жителі повідомляють про атаки в різних містах. У Сімферополі, за повідомленнями, під атакою перебуває Таврійська ТЕЦ. На другому відео можна побачити характерний спалах", — вказано в повідомленні.

Моніторингові пабліки зазначають про повідомлення про атаки в Ялті та Феодосії. Також, за даними каналу "Крымский ветер", у районі Феодосії було чутно проліт багатьох дронів і потужні вибухи між 02:12 та та 02:24.

"Орієнтовно, удари були по позиціях РЛС на горі Тепе-Оба. У соціальних мережах обговорюють вибухи. У місті зникло світло, підписники повідомляють про удар по підстанції", — вказано в повідомленні.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Джанкої мобільний зв'язок "видають" за графіком. Місцевих жителів закликали враховувати цей графік під час планування дзвінків, користування мобільним інтернетом та вирішення питань, для яких потрібен стабільний зв’язок.

Згодом стало відомо, що в окупованому Сімферополі згорів склад Wildberries. Там після влучань низки дронів почалася сильна пожежа.