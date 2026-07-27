Угроза наступления РФ с севера: Украина быстро и эффективно возводит новые линии укреплений (фото)

Украина продолжает укреплять свои оборонительные рубежи на фоне угрозы возможного наступления РФ с севера. В настоящее время работа по возведению укреплений приносит довольно неожиданные, но положительные результаты.

Силы обороны активно укрепляют линии обороны в Черниговской области и в Чернобыльской зоне, действуя на опережение в связи с вероятной российской угрозой с севера. Об этом пишет французский корреспондент Клеман Молен.

По его словам, после завершения строительства укреплений на востоке и юге страны украинская армия теперь укрепляет второстепенные направления. В настоящее время в центре внимания Киева находятся северные регионы страны.

"Хотя на данный момент никакой угрозы для Киевской или Черниговской областей нет, приграничные районы находятся в процессе полноценной фортификации. На черниговском направлении украинцы готовят третью линию обороны, одновременно укрепляя защиту самого Чернигова, расположенного к северо-востоку от Киева", — пишет Клеман Молен.

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Украина активно возводит новые оборонительные рубежи на севере страны Фото: Twitter / Clément Molin

По словам осентера, уже в течение нескольких недель Силы обороны завершат создание сплошной линии между Запорожьем, Краматорском, Изюмом, Харьковом, Сумами и Черниговом. Он отмечает, что эти сети укреплений являются "гарантией на будущее", тогда как боевые действия в настоящее время сосредоточены на фронте протяженностью 550 км между Запорожьем и Купянском или 680 км между Запорожьем и Харьковом.

Ранее Фокус сообщал о том, как народный депутат предупредил об угрозе для Черниговской области. По словам Романа Костенко, РФ, вероятно, откроет ещё один фронт на Украине после проведения выборов в сентябре.

Впоследствии стало известно, действительно ли Россия начнёт наступление на Чернигов уже осенью. Военные эксперты предупреждают: ситуацию может изменить всеобщая мобилизация в РФ, которая обеспечит Кремлю сотни тысяч новых солдат.