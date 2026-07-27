Загроза наступу РФ з півночі: Україна швидко й ефективно будує нові лінії фортифікацій (фото)

Україна продовжує посилювати власні оборонні рубежі на тлі загрози ймовірного наступу РФ з півночі. Наразі активність зі зведення фортифікацій має доволі неочікувані, але позитивні результати.

Сили оборони активно нарощують лінії оборони на Чернігівщині та в Чорнобильській зоні, діючи наперед через ймовірну російську загрозу з півночі. Про це пише французький осінтер Клеман Молен.

За його словами, після завершення будівництва фортифікацій на сході та півдні країни, українська армія тепер зміцнює другорядні напрямки. Наразі у центрі уваги Києва є північні регіони країни.

"Хоча наразі жодної загрози для Київської чи Чернігівської областей немає, прикордонні райони перебувають у процесі повноцінної фортифікації. На чернігівському напрямку українці готують третю лінію оборони, водночас зміцнюючи захист самого Чернігова, що на північний схід від Києва", — пише Клеман Молен.

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Україна активно зводить нові рубежі оборони на півночі країни Фото: Twitter / Clément Molin

За словами осінтера, вже протягом тижнів Силами оборони буде завершено суцільну лінію між Запоріжжям, Краматорськом, Ізюмом, Харковом, Сумами та Черніговом. Він вказує, що ці мережі укріплень є "гарантією на майбутнє", тоді як бойові дії наразі зосереджені на фронті довжиною 550 км між Запоріжжям і Куп'янськом або 680 км між Запоріжжям і Харковом.

Раніше Фокус повідомляв про те, як нардеп попередив про загрозу для Чернігівщини. За словами Романа Костенка, РФ ймовірно відкриє ще один фронт на Україні після проведення виборів у вересні.

Згодом стало відомо, чи справді Росія піде на Чернігів вже восени. Військові експерти попереджають: ситуацію може змінити загальна мобілізація у РФ, яка дасть Кремлю сотні тисяч нових солдатів.