Новий фронт із Білорусі: нардеп Костенко попередив про загрозу для Чернігівщини (відео)

Після виборів Кремль може відкрити ще один фронт на Чернігівщині. Для цього Москві потрібно оголосити мобілізацію та домовитися з Білоруссю.

Цілком ймовірно, що Російська Федерація відкриє ще один фронт на Україні після проведення виборів у вересні. Про це у програмі "Говорить великий Львів" розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник служби безпеки України Роман Костенко.

Про можливе відкриття нової зони бойових дій Роман Костенко розповідає з 14:08 по 15:51

За його словами, росіяни, не виключено, зможуть готувати резерви для ведення бойових дій на Чернігівському напрямку, домовившись перед цим з Олександром Лукашенком.

Народний депутат припускає, що у такому випадку Україні може не вистачити наявних ресурсів для реагування на загрози на усіх ділянках фронту.

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Тому українській владі доведеться думати, як протистояти новій ймовірній загрозі та, скоріше за все, приймати "непопулярні рішення", зауважив обранець.

Наступ ЗС РФ на Україну з Білорусі

Зазначимо, у травні президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ готує новий наступ. Згідно з даними розвідки, росіяни можуть атакувати з території Білорусі й під ударом знаходяться усі північні області, зокрема Чернігівська, а також Волинська, Рівненська, Житомирська та Київська.

Наприкінці червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що російський генштаб отримав наказ від Володимира Путіна розробити нові плани для захоплення Києва. За його словами, найімовірнішим є наступ на Чернігівську область, оскільки для на атаки на столицю України потрібно отримати згоду від Мінська.

25 червня президент Зеленський повідомив про підготовку Білорусі до нового наступу ЗС РФ на Україну. Глава держави опублікував дані розвідки про побудову шести мостів та однієї розв'язки на автошляху вдовж українського кордону.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі зробив заяву щодо втягнення у війну РФ та нового наступу на Україну.